Sergio Mayer se despide de Xavier Ortiz en Guadalajara

El cuerpo de Xavier Ortiz ya se encuentra en una funeraria particular en Guadalajara, donde arribó a las 17:00 horas.

Previamente, el secretario de Cultura Federal y amigo de su ex compañero de Garibaldi, acudió al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a reconocer el cuerpo junto a la ex esposa de Xavier Ortiz.

A su salida, Sergio Mayer habló con la prensa para dar algunos detalles de su visita.

" Ya se identificó el cuerpo, se le va a velar y ya va para la sala. No hay nada más de información. Por obvias razones, hay que realizarse las investigaciones y tienen que hacer el papele correspondiente. Clarissa estuvo haciendo todo el papeleo, ahorita llegué a apoyarla para que fuera más rápido. En lo que llegaba la funeraria tuvimos que hacer la identificación del cuerpo, que fue la parte más dura y fuerte. No hay nada más".

Añadió, "les voy a pedir un favor muy grande, ya especular que si llamo, que si no, que si recibió (…) Yo les pediría, de verdad se los digo de corazón, que lo dejemos descansar en paz. De cómo sucedieron los hechos y el porqué se dieron esta por demás, yo les pediría dos cosas: que seamos respetuosos con la información que demos por la memoria de Xavier y por supuesto por su hijo. Hay un niño de ocho años que tiene derechos, que no se pueden violar sus derechos, que seamos respetuosos con ese niño, porque no se si ustedes tienen hijos, sobrinos o hijas que entendamos la importancia de mantener viva la imagen positiva de Xavier".

El cuerpo de Xavier Ortiz de 58 años será velado toda la noche y por la mañana del miércoles lo trasladarán al panteón.

"Se tiene que quedar el cuerpo aquí porque tiene que estar en investigación, si en algún momento lo tienen que inhumar, lo van a tener que sacar no lo pueden crear, así dice la ley, que por los menos 5 años. No se puede cremar o llevar a otro estado, porque está en una investigación por la situación en que perdió la vida y eso es lógico".

Por último señaló, "pido que descanse en paz, que lo dejemos tranquilo. Están ya sus hermanos Rafael y Olga. Fue un hombre deportista, comprometido, humano y cariñoso", agregó que hace un mes lo había visto para el tema del negocio de cubrebocas.











