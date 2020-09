Esta es la nueva versión de Barbie catrina para celebrar el "Día de Muertos"

La película Coco y El Libro de la vida, así como la estampa de Frida Kahlo formaron parte de la inspiración de la nueva colección de muñecas Barbie que lanzarán para conmemorar el Día de Muertos. Y es que cada año la empresa que fabrica este popular juguete sorprende a quienes celebran esta fecha y aprovechan la ocasión para sumar a su lista estas versiones especiales que son del agrado de diversas personas en el mundo.

A través de las redes oficiales de Barbie se pudo conocer el anuncio de esta esperada creación que se ha convertido en otra tradición para los fans de esta muñeca. "Barbie celebra la tradición consagrada de #DiaDeMuertos con una nueva muñeca coleccionable en honor a los símbolos y rituales de la festividad". Ante esta información se desataron los comentarios y reacciones de emoción por parte de los seguidores y coleccionistas.

Barbie celebrates the time-honored tradition of #DiaDeMuertos with a new collectible doll honoring the symbols and rituals of the holiday. https://t.co/xHEXkYiPJa pic.twitter.com/FvKA0OCIBz

— Barbie (@Barbie) September 2, 2020