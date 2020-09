Cuestionan a Alejandro Fernández por utilizar el transporte público

Alejandro Fernández conoció la Línea 3 del Tren Ligero en la Zona Metropolitana de Guadalajara. El cantante tapatío fue invitado por el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus para hacer un recorrido especial antes de ponerse al servicio de los ciudadanos.

El cantante se subió por primera vez al transporte urbano de su ciudad natal, acompañado por el personal operativo del Ayuntamiento y líderes empresariales.

El Potrillo dio un recorrido para ver cómo quedaron las estaciones de Zapopan, además de presentarle el nuevo parque que está debajo de la estación Zapopan Centro, un espacio público para la Ciudad.

El hecho de que Alejandro Fernández utilizará por primera y -quizá- única vez el transporte urbano provocó una serie de críticas y algunas bromas entre los usuarios.

Estos fueron algunos de los escritos de las personas en las redes sociales.

“Recuerden que Alejandro además de cantante es empresario, se pueden generar buenas alianzas estratégicas, relaciones públicas recuerden nunca está de más”.

“Emm, me encanta Alejandro Fernández, pero él no es autoridad, o un ciudadano que haga uso de un transporte como ese, creo yo. jaja. Inviten a un ciudadano que utilice esas rutas.

"Ay Lemus, no se si es aportación suya o de sus asesores, pero como sea, de pena ajena”.

“Y cómo para que invitaron a Alejandro Fernández, No le veo el caso.. No es ingeniero, No secretario de nada y mucho menos utilizará el tren ligero”.

“Alejandro Fernández próximo presidente de Zapopan”.

“Es una falta de respeto para los zapopanos".

“Si no eres famoso o rico no se les toma en cuenta".

“Será la primera y la última vez que el se subirá a esta línea del metro. Y así quieres ser Gobernador”.

“Bien!!! Sr.Pablo me gusta y súper encanta Alejandro!!lo felicito por primera vez no se acompaña de un político!!!”

“Que burrada Alejandro Fernández nunca se va a subir al tren entrevista a la gente que si lo va a usar a diario o a gente que nunca lo hará".

“Sea coherente Lemus”.

“Y el portillo que??? Ni al caso, esta vez creo que es mi primer crítica en contra, siempre he estado a favor de todo lo que haces pero esta vez si creo que ni al caso la presencia de Alejandro".

“El Potrillo que NUNCA va utilizar el tren ligero, que forma tan tonta de hacer promoción, regala tarjetas a los necesitados!!!!”.

“Solo para engordarle el caldo a las autoridades municipales y estatales… Primera y única vez en su vida que se subirá a la L3”

“Pablo Lemus ahora el Potrillo cantará a diario en el tren o que digo para así subir más seguido, el nunca usara el tren”.

“Jajajajajajajajaja una pregunta Lemus, haces show privados? O solo estos videos cómicos aquí en redes?”.

