Gloria Trevi se muestra sin maquillaje antes de dormir y enamora a los fans

Chicos recuerdan cuando hacíamos cadena de oración a las 10:00 pm hora Mexico? Quiero pedirles con el corazón nos unamos en oración por un amigo mío q tiene mucho tiempo luchando contra esta enfermedad q paro el mundo… pidamos por el y por todos…paz, Salud, amor, armonía, no importa cuál sea tu religión, tenemos un solo Dios y si le pedimos juntos con el corazón, sucederán milagros🙏🏻 gracias