Hijas de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo revelaron que han vivido eventos paranormales

Ana Paula y Alejandra Gaytán, hijas de los reconocidos actores Biby Gaytán y Eduardo Capetillo hicieron unas espeluznantes declaraciones. A través de su canal en Youtube estas jovencitas que se han convertido en una sensación en las redes sociales sorprendieron a sus seguidores a quienes de forma inesperada les confesaron que ellas han vivido eventos paranormales en su casa.

Esta es la nueva versión de Barbie catrina para celebrar el "Día de Muertos" Te mostramos la nueva versión que esta empresa de muñecas estrena en esta temporada.

Eventos paranormales que han vivido las Hijas de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo

A criterio de estas jovencitas estos episodios los han vivido de pequeñas. La que inició esta platica fue Alejandra quien fue la asistente de su hermana que preparaba la receta del tradicional ratatouille, ella comentaba que siempre que se despertaba en las madrugada, veía la presencia de un señor al pie de su cama.

Incluso en una oportunidad la familia completa decidió dormir en el cuarto principal, pero "Ale" quedó en un extremo de la cama. Ahí ella de repente mientras todos dormía comenzó a sentir un dolor en la mano y sentía que alguien la tomaba fuertemente de ella.

Sin embargo, ella no tomó seriedad en esto por pensar que estaba dormida. Pero al despertar la realidad fue otra, pues pudo ver cómo en su mano habían marcas de la presión, así como la evidencia de unos rasguños. "Esto es algo que solo le comenté a Ana Pau, no se lo dije a mis padres, porque iban a pensar que estaba loca y no quise buscarle explicación", dijo.

Luego de esto, llegaron a la conclusión de que en su casa existe la presencia de dos espíritus que no solo ellas han apreciado, sino también sus amigos y algunos familiares quienes además han confesado que en la sala de su casa se siente una energía pesada.

¡Lo confiesa todo! Demi Lovato habla sobre su salud mental, su compromiso y su lucha por la justicia social La actriz y cantante develó detalles de su vida en una reciente entrevista.

También puedes ver: