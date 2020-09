Luis Fernando Peña dejará de prepararse y dice “haré pura pendeja*&%”

El actor Luis Fernando Peña utilizó sus redes sociales para pronunciarse contra la manera en la que se maneja el mundo del espectáculo actualmente y arremetió con los llamados "influencers" que cobran por enviar saludos a sus seguidores.

El actor, conocido por protagonizar la película Amarte duele, criticó la falta de importancia en la calidad del trabajo y que contrario a eso se valore más la cantidad de seguidores en redes sociales.

El famoso actor explotó contra la industria y señaló que actualmente las personas aceptan “puras pendejadas” y no la calidad o talento actoral.

Peña señaló que dejará de hacer proyectos interesantes para hacer más cosas de marketing y de esta manera obtener más trabajo. “Dejaré de hacer proyectos interesantes. Dejaré de prepararme como actor y haré puuuura pendejada. Así tendré más seguidores y muchísimo trabajo”

A través de sus stories en Instagram, Luis Fernando Peña criticó a los llamados influencers pues considera que cobran más que personas que se han preparado durante tanto tiempo. Además, arremetió contra las personas que cobran por mandar saludos.

“Cobraré por saludar a la gente, cobraré más que alguien egresado del C.U.T, I.N.B.A, o en casa del tetro. Así se maneja el medio ahora”.

Ser actor no me da derecho a sentirme superior a alguien, tampoco me permite ofender a nadie, mucho menos ser un patán, racista y misógino. El medio del espectáculo debe entenderlo y cambiar también, NO SOMOS SUPERIORES A NADIE. A esos ACTORES jamás deberían de volver a llamar! — LUIS FERNANDO PEÑA (@luisfer_lucho) June 5, 2020

Luis Fernando Peña puntualizó que “no importa tu calidad, importa el número de seguidores”.

No es la primera vez que el artista se pronuncia contra la manera en la que se trabaja en el medio del espectáculo. En ocasiones anteriores, el actor ha recurrido a su cuenta de Twitter para expresar su postura en contra de la actitud que toman algunas personas al ser reconocidos.

“Ser actor no me da derecho a sentirme superior a alguien, tampoco me permite ofender a nadie, mucho menos ser un patán, racista y misógino. El medio del espectáculo debe entenderlo y cambiar también”

También señaló que son prácticas comunes en el medio artístico.“El medio artístico está lleno de clasismo, prepotencia, soberbia y patanería. lo sé, lo he visto en ‘grandes estrellas’"

Hay demasiados ACTORES que aparentan ser humildes y buen pedo solo para quedar bien, pero en el fondo son todo lo contrario. EL MEDIO ARTÍSTICO ESTA LLENO DE CLASISMO, PREPOTENCIA, SOBERBIA Y PATANERIA. LO SÉ, LO HE VISTO EN "GRANDES ESTRELLAS" — LUIS FERNANDO PEÑA (@luisfer_lucho) June 5, 2020

Luis Fernando Peña cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en el cine y la televisión,

