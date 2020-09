Marjorie De Sousa posó como toda una gatúbela en irresistible atuendo negro de cuero

View this post on Instagram

Festejando nuestro 6to #Aniverzero Con @marjodsousa en Portada MARJORIE, CUMPLES 20 AÑOS DE CARRERA COMO ACTRIZ, TU PRIMER ACTUACIÓN FUE EN AMANTES DE LUNA LLENA EN TU NATAL VENEZUELA, PLATICAME ¿CÓMO FUE EL CAMINO HASTA ESA PRIMER APARICIÓN? La verdad es que jamás lo imaginé, antes de esto me llamaron para protagonizar y honestamente no estaba preparada, jamás había trabajado en nada como actriz. Pero en cuanto arrancamos a grabar fue mágico, nunca más deje de hacerlo. Entrevista completa en: zeromagazinemx.com Por: Pedro Sanjuan @peter.gnr Fotógrafo: David Dahlhaus @dahlhausphoto PR: Media Concepts PR @mediaconceptspr Estilismo: Enrico Bompani @enricobompani Maquillaje: Roddo González @roddomakeup Peinado: Rodrigo Cavazos Pantalón látex pata de elefante: @edhergin Top con aplicaciones metálicas: @edhergin