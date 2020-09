Actor de 'Nico' en "Rebelde" revela las razones por las que su personaje habría salido de la telenovela

En el año 2004 se estrenó en la pantalla chica mexicana Rebelde, una telenovela juvenil que alcanzó un éxito sin precedentes en la historia de la televisión al convertirse en un fenómeno mundial que conquistó a toda una generación de jóvenes de la época.

Hasta su final en 2006, la producción de Pedro Damián cautivó millones a principios del milenio con las emocionantes historias que se desarrollaron en el exclusivo Elite Way School y el exitoso grupo musical que nació en el melodrama juvenil: RBD.

Actor de "Rebelde" recuerda cómo incomodó a Dulce María durante la grabación de un beso en la novela La producción de Pedro Damián se convirtió en un fenómeno televisivo.

Y aunque durante tres temporadas llenas de emoción Anahí, Alfonso Herrera, Dulce María, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez fueron los “alumnos” más destacados del prestigioso colegio, fueron muchos los jóvenes estudiantes que los arroparon en su travesía y a la vez se ganaron el corazón de los televidentes.

Uno de estos personajes secundarios fue el de ‘Nico Huber’, un judío que escondía su religión de sus compañeros para paliar la discriminación y quien se convirtió en el primer gran amor de la dulce ‘Lupita Fernández’, con quien lucha para mantener su relación por la diferencia en sus creencias religiosas.

En la trama, el mejor amigo de ‘Miguel’ se despide a principios de la segunda temporada y deja la puerta abierta para que el personaje de ‘Santos’ se convierta el nuevo interés amoroso de ‘Lupita’. Aunque vuelve en la última parte, lo hace muy cambiado y solo para terminar con su amada y concluir definitivamente su historia.

La despedida y el inesperado breve regreso resultó extraño para los televidentes y no fue sino hasta ahora, a más de 10 años después del final de la novela, que el actor Rodrigo Nehme, quien interpretó a ‘Nico’, decidió abrirse sobre su etapa “rebelde” y develar por qué motivos salió de la novela.

Rodrigo Nehme cuenta por qué cree que ‘Nico’ salió de la trama de Rebelde

A través de su recién estrenada cuenta oficial en TikTok, el retirado actor accedió a resolver algunas incógnitas que los fanáticos de Rebelde tuvieran sobre su participación hace 16 años en el exitoso teledrama de Televisa y una de las preguntas fue precisamente el por qué salió su personaje y después volvió en la última parte.

Al respecto, Nehme contó en un video que esto se debió simplemente a una decisión de la producción, pues en la novela argentina en la que está basada Rebelde, ‘Nico’ se va en la primera temporada para siempre pero Damián cambió esto en función de su proyecto.

El actor reforzó su declaración resumiendo en respuesta al comentario de un usuario que el personaje no estaba contemplado para que retornara, pero lo trajeron de vuelta por que el público lo pidió.

Sin embargo, los internautas reiteraron que tras verlo en las fotos promocionales con el uniforme de la segunda etapa pensaron tendría más participación y les pareció “rara” que al final partiera.

“¿Por qué te fuiste en la segunda etapa? Fue raro porque yo te vi en la revista de Rebelde con el uniforme de la segunda temporada”, preguntó un internauta ante lo que Rodrigo decidió confesar en otro clip un “detalle” que cree influenció en su salida definitiva del melodrama.

De acuerdo al exintérprete de 38 años, durante el rodaje de la telenovela él estaba esperando renegociar su sueldo y pidió una cita con uno de los productores, pero ante la aparente evasiva del ejecutivo, decidió confrontarlo frente a miembros del elenco, acción que ahora piensa puede haber perjudicado su permanencia en la novela.

“A ‘Nico’ lo vieron con el uniforme de la segunda temporada y después salió y volvió un pedacito de la tercera. Ya yo respondí esta pregunta de una manera muy general (pero) voy a compartir un detalle que en mi opinión pudo haber influido para que el personaje saliera definitivamente de la historia ya que estábamos pegados al aire y la estaban escribiendo conforme a los días pasaban”, inició.

“Estaba buscando renegociar mi sueldo con uno de los productores. No me dio la cita y lo confronté en una visita de foro y lo hice pidiendo que me subiera el sueldo enfrente de otros actores, cosa que creo que le molestó y tal vez ahí pudo haber sido algo que influyó para que buscaran cómo introducir otro personaje como amor de ‘Lupita’ y ese es ‘Santos”, reveló.

El par de videos desataron decenas de reacciones y en respuesta a uno de estas, Rodrigo comentó que aunque su participación en comparación a la versión original fue mayor, cree que sí “pudieron dar un mejor cierre” al personaje.

Por otro lado, una fan señaló ante el primer video que a ‘Nico’ “lo hicieron volver para hacerlo insoportable” y la persona detrás del personaje contestó: “Tal vez esa era la intención, tal vez estuvo en los planes de uno de los productores que quedara así”

Mientras, un último internauta agregó: “Se iban los dos, pero como Lupita era parte de RBD le adaptaron otro personaje”.





Publicidad





En otros videos en su perfil, Rodrigo también confesó con quién se llevaba mejor del elenco durante la grabación. “Antes de comenzar a grabar, realmente nos hicimos amigos todos en los talleres y me llevaba mucho con ‘Poncho’ porque además vivíamos muy cerca y nos íbamos juntos a los llamados, pero realmente nos llevábamos bien todos”, admitió.

Igualmente, develó qué tras la telenovela solo hizo un proyecto televisivo más y decidió dedicarse a una profesión alejada del mundo del espectáculo.

“Después de Rebelde hice una novela más que se llamó Mar de amor, algunos capítulos para otras series y de trabajo me decidí dedicar a algo que no tiene que ver con la actuación. Fui ‘Godín’ durante años. Me encanta andar en moto como hobby y crear contenido y producir”, compartió.

También te puede interesar: