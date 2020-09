La increíble historia de amor de Adamari Lopez y Toni Costa, él es 12 años menor y le ayudó a olvidar a Luis Fonsi

Ni Adamari Lopez ni Toni Costa imaginaron cuánto les cambiaría la vida el reality show Mira quién baila. Ambos llegaron al programa en 2011 para competir bailando y terminando perdidamente enamorados. Hoy, ya tienen 9 años de relación y una hermosa hija, Alaïa.

Como las mejores experiencias de la vida, el amor entre esta pareja surgió de manera sorpresiva y accidental, así lo contó el propio Toni Costa en una reciente entrevista que concedió al programa Shirley.

La adorable historia de amor entre Adamari Lopez y Toni Costa

"Creo que ocurrió a raíz del tango que bailamos, la producción me dice a mí a escondidas que le de un beso a Adamari al final del baile, eso no estaba preparado", detalló el bailarín español de 37 años.

"Yo tenía la confianza de una semana de haber ensayado con ella y, antes de empezar a bailar le dije, Adamari, mira, la producción me ha dicho que no te diga nada pero yo te lo tengo que decir porque quieren que te de un beso al final del tango, yo te respeto, no quiero que pienses que me estoy aprovechando (…)", le dijo Toni. Con lo que Adamari estuvo de acuerdo, alegando que ella era actriz y que se trataba solo de un show.

A pesar de que solo fue una actuación, ese beso sentó las bases de su amor. "Así fue, yo creo que eso dio un pie a algo (…) a raíz de ahí, yo la buscaba un poquito más", reconoció Toni.

Entre Adamari Lopez y Toni Costa hay una diferencia de edad de 12 años, ya que ella tiene 49 y él 37. Sin embargo, esto no ha sido problema alguno en su relación.

"Es un número y ya está. Ella también aparenta mucho más joven, yo la conozco a ella con 40 años y yo pensaba que tenía 28 (…) como yo. Es un número, ella es una persona guerrera, que ha pasado por tanto, está llena de vida, de alegría y tiene una piel perfecta", señaló, asegurando que se siente muy cómodo junto a Adamari Lopez.

"Nuestra relación es bastante alegre, hacemos muchas cosas en familia, hay que comunicarse ni acostarse enfadados, y siempre estamos ahí demostrándonos para que esa llama siga creciendo", enfatizó.

