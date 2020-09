Christian Nodal pone a prueba su paciencia y tolerancia en redes sociales

Christian Nodal nunca pensó que el 2020, se convirtiera en un año tan pasivo y activo, a la mismo tiempo: primero porque tenía ya casi 90 fechas para conciertos en vivo, como parte de la promoción de su nuevo material AYAYAY!, que tuvo que posponerse hasta el próximo año. Este álbum tendrá una versión Deluxe a la venta a partir de este 11 de septiembre.

También porque a raíz de su ingreso en La Voz, su vida dio un giro con el romance con la cantante Belinda, que lo mantiene bajo los reflectores y en boca de todos los mexicanos desde hace unos meses.

El cantante aprendió a no caer en el juego de los comentarios en las redes sociales, sino compartir algunas frases para opinar, algo que también suele generar polémica.

"Me vale de Mana es el mood principal de mi vida", "Porque quieren sacar todos los pedos mentales, frustraciones y burla con dos personas. No entiendo ni madres", "En las entrevistas ya me llaman rockstar!! Vamos bien", han sido los comentarios más recientes del cantante.

Nodal ha tenido que modificar su vida, ante las circunstancias que ocurren a su alrededor y no solo por el Covd-19, lo que lo ha obligado a replantearse las maneras de hacer música y cómo conectarse con la gente.

El músico y compositor gusta de subir historias en su cuenta de Instagram, en la que sube momentos especiales con su mediática novia, como la más reciente en la que está enviando un mensaje y se escucha un grito mientras están en una habitación.

A sus 21 años, Nodal ya recibió premios Grammy, es catalogado como el artista solista regional mexicano número uno en Apple Music en todo el mundo, con temas como Adiós amor.

A detalle

Christian Nodal habló con Publimetro sobre algunos temas:

Pasión

“Entrego lo mejor de mí en la música, porque cuando estoy en el estudio le meto mucha pasión y corazón.Llevo tres años de carrera, lo único que busco es que la gente se conecte con mis canciones”, dijo Nodal.

Mal de amores

“No sé si sé mucho o poco del amor, pero me ha tocado disfrutar de seres humanos que han cambiado mi vida en muchos sentidos. Todas mis relaciones les guardo mucho cariño, porque me enseñaron bastante. No sé si es mucho o poco, pero he vivido algo y todo está plasmado en las canciones. Yo personalmente cuando sufro por un mal de amor, le guardo su tiempo y respeto”.

Tatuajes

“Empecé a tatuarme a los 18 años y empecé en la música a los 17, son parte de mi historia”.

