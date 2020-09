Confirma Neve Campbell que estará de regreso en Scream

Neve Campbell ha desarrollado gran parte de su carrera en la televisión (House of Cards, Mad Men, Grey's Anatomy y Party of Five) pero su papel de Sidney Prescott en las cuatro cintas que se hicieron de Scream, la mantienen como una actriz de culto en la pantalla grande.

La actriz canadiense informó en sus redes sociales que repetirá su papel icónico como Sidney Prescott en el próximo relanzamiento de la franquicia de películas para Paramount Pictures.

Campbell interpretó a la protagonista de la franquicia en las cuatro películas de Wes Craven Scream, y sería absolutamente imposible imaginar el regreso de Ghostface sin ella.

"Después de pasar tiempo hablando con Radio Silence, han mostrado tanto amor, respeto y admiración por Wes Craven y todo lo que ha creado en la franquicia Scream. Estoy más que emocionada de volver al papel de Sidney Prescott y regresar a Woodsboro ”, dijo la actriz.

La producción se rodará en Wilmington, Carolina del Norte yla fecha tentativa de estreno será o el 14 de enero de 2022.

Regreso del elenco

David Arquette y Courteney Cox regresarán como Dewey Riley y Gale Weathers, así como a los nuevos miembros del elenco Jack Quaid, Melissa Barrera y Jenna Ortega compartió el portal Bloody-disgusting.

Scream está dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett a partir de un guión de James Vanderbilt y Guy Busick.

