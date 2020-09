Lupillo Rivera honra sus raíces y anima a grupos vulnerables con su música

View this post on Instagram

Hoy los espero a las 5P.M (Hr. L.A) en mi Facebook Live llevándoles el 1er. Concierto de #GiraEnElCampo donde podrán ser parte de este gran evento , homenajeando a nuestros campesinos . Llevaremos grandes sorpresas en conjunto con nuestros patrocinadores y empresas que se unieron a esta noble y gran causa. ¡Gracias por la confianza y el apoyo a todos! @jarritos @camaronazojuice @adrianasinsurance_services @tequilajennirivera @lineamusicoficial