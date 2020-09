'Excelsa' revela la "condición" que Eugenio Derbez le puso para entrar a “La familia Peluche”

La familia Peluche es una de las series cómicas más exitosas en la historia de la televisión mexicana. El programa llegó a la pantalla chica en 2002 y de inmediato se convirtió en una de las más vistas y queridas por el público de distintas generaciones que, a casi una década de su capítulo final, continúa riendo con la inolvidable comedia.

La popularidad sin precedentes que alcanzó este proyecto, creado por Eugenio Derbez, catapultó también la carrera de los actores que participaron en la entrañable emisión, entre ellos destaca la actriz Bárbara Torres, quien dio vida a ‘Excelsa’, la irreverente mucama de la ‘familia Peluche’.

La intérprete originaria de Argentina vivió un antes y después en su trayectoria tras encarnar a la graciosa empleada doméstica; no obstante, tras pasar las audiciones para quedarse con el papel, la estrella atravesó otra dura prueba de parte de Eugenio Derbez.

La "condición" que Eugenio Derbez le puso a Bárbara Torres para entrar a La familia Peluche

Durante una reciente entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, Torres recordó que el famoso comediante mexicano y el escritor Gus Rodríguez le pusieron una condición para poder ser ‘Excelsa’ que a 18 años de los eventos todavía recuerda.

Según contó, luego de que le avisaran que se había ganado el rol en la serie también protagonizada por Derbez, asistió a los foros de Televisa para las pruebas de vestuario. Tras vivir el emocionante proceso, conoció a las destacadas figuras de comedia quienes se le apersonaron para comentarle un cambio que debería hacer si quería papel.

“Estaban Gus Rodríguez y Eugenio un día en el foro. Ya habíamos hecho las pruebas de vestuario. Estaba yo con el pelo suelto, me lo habían alaciado (…) y me dice Gus: ‘nena, fíjate qué padre, estuvimos pensando con Eugenio que te vas a tener que cortar el pelo’. Los dos súper serios”, rememoró.

Las palabras de Rodríguez la impactaron en el sitio. “¿Cómo?”, recuerda que preguntó para obtener una respuesta muy seria.

“Sí, sí quieres hacer el personaje te tienes que cortar el pelo. Te lo pensamos cortar así cortito”, contó que le respondieron, señalando su nuca para indicarle el largo que pensaban dejarle. “No, pero a mí nadie me dijo”, replicó.

Al ver las personalidades con semblantes muy severos y sentir sus palabras resonar, Bárbara comenzó a experimentar en su interior una lucha emocional pues no sabía si acceder a la condición que le imponían o renunciar a ser ‘Excelsa’ en La familia Peluche para mantener su cabellera que siempre ha sido larga.

“Te juro que sentí que en ese momento la vida se me iba. Yo les dije: ’no, no me puedo cortar el pelo”, confiesa que contestó mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. “Pero si me lo tengo que cortar…’ Nunca les dije sí o no, pero (…) tenía un conflicto interno muy cañón”.

Afortunadamente para Bárbara, la susodicha condición no era sino más que una broma pesada de la dupla de maestros de la comedia.

“Yo creo que cuando me vieron la cara, porque se me pusieron los ojos vidriosos porque iba a tener que decir que sí a cortarme el pelo, y en eso Gus ya no aguantó más y se empezó a reír. Me dijeron: 'no, era un chiste, es una broma”, narró.

Sin embargo, al enterarse que solo le estaban “tomando el pelo”, la eterna ‘Excelsa’ se expresó con una de las groserías más graves que se pronuncian en Argentina, tanto para insultar como para decir que algo está “chingón”, que de inmediato la volvió el centro de atención entre los presentes.

“Y a mí se me salió una grosería que es muy de Argentina (…) y se me sale ‘qué hijo de p**a, el chiste que me hicieron”, agregó.

Otra vez por suerte para Bárbara Torres, el propio Gus Rodríguez, quien lamentablemente falleció en abril de este año, en ese momento entendió la frase y explicó a las personas a su alrededor por qué ella la había dicho. “Así fue como empecé (en La Familia Peluche)”, concluyó.

Tras la broma de bienvenida y por diez años interrumpidos, la argentina dio vida a ‘Excelsa’ en La familia peluche, un personaje que se ganó el corazón de los mexicanos que, hasta el sol de hoy, la reconocen por ese nombre.

“La amo, a ‘Excelsa’ la amo”, dijo sobre lo que el papel significa para ella y su carrera. “La amo muy cañón. No sé qué tiene que en cuanto me pongo el traje, entro a un lugar y es mágico. Siempre le agradezco a Dios, a la virgencita y agradezco que me tocó hacerlo a mí”.

“Excelsa’ tiene una cosa, yo siento que es eso que todos queremos decir y no podemos, porque a ’Excelsa’ le vale gorro todo, pero tiene un permiso muy cañón, la gente le dio permiso. Ella puede hacer o decir lo que quiera”, finalizó.

Actualmente, Bárbara Torres sigue triunfando su carrera ahora como la protagonista de su propia serie de comedia Lorenza, bebé a bordo, que recién estrenó su segunda temporada el pasado 1 de septiembre por Las Estrellas.

