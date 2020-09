Carmen Villalobos luce un coqueto top fucsia bordado con un pantalón de mezclilla a la cintura

Carmen Villalobos no ha parado de trabajar en los últimos meses, a pesar de la pandemia y el confinamiento. Estar en casa más bien ha alimentado su creatividad ya que ha experimentado con nuevos proyectos y emprendimientos, como seguir alimentando su canal de YouTube, por ejemplo.

Por medio de esta vía, ha compartido mucho más con sus admiradores, desde consejos de belleza y cuidado personal hasta detalles íntimos de su vida cotidiana y de pareja, al lado de su esposo Sebastián Caicedo.

Carmen Villalobos luce exquisita con una pijama de seda rosada mientras limpia su cutis antes de dormir Es glamorosa hasta para irse a dormir

Carmen Villalobos brilla con un top corto bordado y pantalón de mezclilla

En uno de sus más recientes videos, ambos respondieron las preguntas más frecuentes que le han hecho sus fans en los últimos meses. Una de las que le hicieron a Carmen Villalobos fue la siguiente: "¿Cuándo estás triste sin ánimo qué te pones a hacer?", a lo que ella respondió: "Me encanta escuchar música, vallenato. Amo el vallenato, siempre que me meto a bañar, lo hago con mi radio y me pongo a escuchar vallenato, eso me sube el ánimo".

Además, Carmen Villalobos ha trabajado desde casa representado a diversas marcas de cuidado personal, mostrando los atuendos más coquetos que han cautivado a sus fans. Hace poco se grabó desde su baño desmaquillándose, usando un coqueto top bordado fucsia corto con un pantalón de mezclilla a la cintura, brillando con su belleza y naturalidad ante la cámara.

Carmen Villalobos muestra su lado rebelde en leggings de cuero con crop top blanco y chamarra Enamoró con este look arriesgado

Este look lo complemento con un par de aros dorados con un corazón adorable, agregándole aún más coquetería a su outfit del día para trabajar desde casa.

En otra de las imágenes compartidas en Instagram, posó acostada desde su cama donde dejó ver sus zapatos rosados de tacón con los que completó el look y le dio más formalidad.

Carmen Villalobos ama combinar pantalones de mezclilla a la cintura con crop tops, ya que en un pasado viaje a Puerto Rico, posó en el malecón con un jeans y un top corto anaranjado de estilo corrugado, robándose todas las miradas.

