Muere Stevie Lee, miembro del programa 'Jackass'

Stevie Lee, uno de los miembros más emblemáticos del programa de televisión Jackass, emitido por la cadena musical MTV, falleció el pasado miércoles a los 54 años.

A través de las redes sociales, la familia del presentador anunció el fallecimiento del también luchador, apodado Puppet The Psycho Dwarf y pidió al público en general su apoyo para recaudar fondos para costear el funeral a través de una página web. A su vez, la familia advirtió que la muerte del participante de la serie American Horror Story se produjo "inesperadamente".

“Puppet ha puesto sonrisas por todo el mundo con su actitud y estilo de vida tan al límite”, destacó la familia en su mensaje final de despedida.

It is with great sadness that we learn of the passing of Stevie Lee, better known as "Puppet The Psycho Dwarf" in the early days of TNA. We send our deepest condolences to his friends and family. pic.twitter.com/tdVdCFkNCJ

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) September 10, 2020