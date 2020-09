Adele luce arrebatadora en mini vestido con falda ballerina, estampado tribal y mangas con cristales

Adele, en el mejor momento de su carrera, fue la encargada de liderar el cartel de músicos presentándose en el festival de Glastonbury 2015, uno de los que tiene mayor importancia a nivel mundial.

La intérprete de éxitos como Someone like you manejó a la perfección a la multitud, quienes corearon cada una de las canciones de la británica, mientras ella llegaba al borde del llanto al presenciar la entrega de sus fans.

Previo a su presentación, Adele llegó al sitio del festival con un atuendo que solo ella puede llevar bien. La cantante tenía puesto un mini vestido con falda de ballerina con estampado tribal y mangas bombachas bordadas con pequeños cristales.

Adele preciosa con mini vestido tribal y cristales

En las fotos que se publicaron por redes sociales, la británica luce tranquila, con un vaso de té en su mano y lista para devorar el escenario, encenderlo en llamas como dice uno de sus temas. Tiene lentes oscuros y su cabello suelto, de seguro se dirigía hasta su camerino donde su equipo de estilistas la esperaba para prepararla.

Viajando al tiempo presente, Adele está preparándose para lo que será su cuarto álbum de estudio, donde se espera aborde todo lo referente a su divorcio y también deslumbre en las alfombras rojas con su nuevo look, uno que ha dado mucho de qué hablar.

