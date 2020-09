Reina Letizia enamora con un pantalón blanco skinny y una blusa étnica de seda

View this post on Instagram

#New Queen Letizia attended the opening of the 2019-2020 scholarship course. Pants @uterqueofficial Shoes @carolinaherrera Credits to @letizia_de_princesa_a_reina and @royal.addicted #queenletiziastyle #queenletizia #reinadespaña #queenletiziafashion #letizia #reinaletizia #spanishroyalfamily