Cristina Rodlo protagonizará película de terror en Hollywood

View this post on Instagram

Very happy to finally share this!! 🤎🙌🏻🎉 Muy feliz de compartirles esta noticia!!! See you on @netflix soon! 👊🏽 nos vemos por #Netflix muy pronto! ❤️❤️ @mgmenchaca Thank you to my amazing team @valor_entertainment_group_ @talentontheroad @ntlmoran @amanders215 @briannboone @rubelia @fabiolapena @mattj13262 @el_guzberg #rkurtzman #blazarus @canditita @alliemdouglas #noonegetsoutalive #bucharest #shooting #grateful #blessed #latinx