Eduardo Videgaray se compromete con su novia Sofía Rivera

Eduardo Videgaray y su novia Sofía Rivera Torres anunciaron su compromiso y por medio de redes sociales presumieron el romántico momento en el que el conductor le pidió a la conductora que sea su esposa.

Por medio de su cuenta de Instagram, la originaria de San Diego, California, Sofía Rivera Torres publicó un romántico mensaje en el que afirma que Videgaray es su alma gemela.

"Cuando hicimos pública nuestra relación nos escribían "les doy 3 meses"… tú y yo nos volteábamos a ver y nos decíamos "es que no tienen ni p*ta idea"… pero nosotros tampoco sabíamos que esto existía antes de conocernos. Y sí, nosotros no nos conocimos, nos reconocimos. ¡Encontré a mi alma gemela! A poco más de un año juntos, hemos decidido que lo que nos quede de vida lo pasaremos así- juntos.", escribió Sofía de 27 años de edad.

Pero eso no fue todo, pues también le agradeció por elegirla y crear su proyecto juntos.

"No somos perfectos. He cometido errores, te he lastimado. Has cometido errores, me has lastimado. Pero todos los días nos elegimos a nosotros y cada día al amanecer seguiré eligiéndote- para siempre. Tú y yo siempre estamos por encima de nuestros egos, por encima de nuestros pasados, por encima de nuestros miedos. You’re my fairytale, you’re my Once Upon A Time, you’re my Happily Ever After… it’s just the beginning. Gracias por escogerme para crear nuestro proyecto más importe, la vida … prometo tener buen humor y mala memoria🤪- TE AMO @eduardovidegaray !", destacó.

Asimismo, Eduardo Videgaray de 51 años de edad afirmó que es el hombre más feliz del mundo. "Gracias por decir Sí. Gracias por haberme elegido y gracias por hacerme el wey más feliz del mundo. Te prometo que no te vas a arrepentir!!", publicó.

La pareja dio a conocer su relación en septiembre de 2019 y desde ese momento han mostrado la buena química que existe entre ellos tanto en el programa "¿Qué importa?" como en redes sociales. Sin embrago, también han sido criticados por la diferencia de edades, pero en diversas ocasiones han comentado que dichos comentarios no influyen en su relación.

