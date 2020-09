Kendall Jenner desafía el pudor en un pantalón de seda en transparencia con un revelador mini top de malla

Kendall Jenner es reconocida por el éxito que ha logrado en el competitivo mundo de las pasarelas, lo que le ha dado el ímpetu y la experiencia para ser un referente en la moda internacional.

A sus escasos 24 años, la joven hermana integrante del clan Kardashians-Jenner goza de una fama que también creó gracias a su participación en el reality show ‘Keeping Up with the Kardashians’, programa que finalmente llegará a su fin en el 2021, tal como lo anunció Kim Kardashian.

Su delgada figura es un el cuerpo ideal de una mujer para lucir los mejores diseños de las casas de moda, por lo que cualquier atuendo se amoldará a sus esbeltas lineas femeninas.

La penúltima de las hermanas Kardashians no le teme a mostrar su cuerpo, y en cada publicación de su cuenta Instagram o aparición pública, sorprende a sus seguidores por sus atrevidas prendas que muestran mucha piel.

Un look en total black, escogió Kendall Jenner para una salida nocturna en la que fue el centro de las miradas de todos los presentes por lo revelador de su diseño.

La modelo se vio sensacional en conjunto de pantalón de seda en total transparencia con vuelos a los laterales, al que agregó un bikini como ropa interior, dejando ver sus esculpidas piernas.

El mini top tuvo la misma tendencia, con un escote en forma de V trenzada y con malla transparente en el área del busto que reveló de forma atrevida sus mejores atributos.

Con este traje, Kendall dejó claro que desafía el pudor al máximo, mostrando con total sensualidad sus mejores partes de su espectacular figura.

Sin duda, la socialité fue la sensación de la noche al dejar al descubierto su busto y su delicada ropa interior que fue parte de su outfit.

