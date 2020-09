Tania Rincón presume su baby bump y cuenta cómo vive su embarazo

View this post on Instagram

Hoy cumplo 5 meses de embarazo o 20 semanas. Estoy en el punto donde tienes mucha energía para hacer todo e incluso se te olvida que estás embarazada. Y quizá se olvida porque el segundo embarazado es un abismo de diferencia con el primero. Al menos así lo siento yo, el primero es inmaculado y contemplativo jajaja te la pasas viendo todo el día la panza, tu pareja le habla a la panza y salen corazones por todos lados. Te dedicas a comparar cosas que quizá ni vas a necesitar (porque primeriza). Solo hablas del embarazo y de tus citas con el doctor, te tomas mil fotos etc. Con el segundo todo se va más rápido porque claramente tu atención sigue estando en tu primer hijo y en dividirte en las 101 cosas adicionales que tienes que hacer, trabajo, esposo, casa y demás. Ha sido diferente también porque con Patricio los síntomas desaparecieron mágicamente en el mes 3 y la verdad es que solo tuve náuseas. Ahora con Amelia solo puedo decir ufffff cuanta náusea, cuanto vomito y que fatiga. No es queja solo decir que ahora no hay mucho tiempo de quejarse y consentirse. Aún así me siento feliz, plena y llena de amor. Vamos a la mitad y vamos bien, vamos por otras 20 semanas 🥰 Cuéntenme ustedes. ¿Cómo han vivido sus embarazos?