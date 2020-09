María Fernanda García revela que el papel de la 'Tía Licha' en “Una familia de diez” estaba pensado para otra actriz

Han pasado 13 años desde que Una familia de diez comenzó a entretener al público mexicano, pero la serie de comedia continúa siendo una de las producciones de su género más exitosas y queridas en la historia de la televisión nacional.

La imbatible producción de Jorge y Pedro Ortiz de Pinedo se ganó a millones de televidentes presentando las divertidas vivencias del cabeza de hogar ‘Plácido López’ y su amplia familia, con la que convive en un pequeño departamento, compuesta por entrañables personajes que se han ganado al público, como ‘Adolfo’, ‘Plutarco’ o la hipocondríaca ‘Tía Licha’.

Mira cómo ha cambiado el elenco principal de "Una familia de diez" a 13 años del estreno de la serie El exitoso programa televisivo salió al aire en 2007.

Esta última ha sido interpretada desde el estreno del programa el 22 de marzo de 2007 por María Fernanda García que, aunque cuenta con una amplia trayectoria y es un rostro bastante conocido en el medio artístico, ha conquistado desde entonces a los espectadores con su impecable personificación de la dramática mamá de ‘La nena’.

Sin embargo, antes de que la reconocida actriz llegara a los foros de Televisa a meterse en la piel de la querida ‘Tía Licha’, otra estrella ya se había quedado con el rol e incluso lo interpretó en los inicios de la grabación del emblemático proyecto.

El papel de la 'Tía Licha' en Una familia de diez no era para María Fernanda García

Durante una entrevista el año pasado, la ganadora del premio Ariel confesó que el papel en Una familia de diez con el que se ha ganado el cariño de los espectadores mexicanos no era inicialmente para ella sino para otra intérprete que, por razones que desconoce, salió de la serie en sus primeras etapas.

“La ‘Tía Licha’ no estaba pensando para María Fernanda García, alias yo. Estaba pensada para otra actriz o no sé, llamaron a varias actrices incluso el piloto lo hicieron con otra actriz, yo vivía en Miami, yo ni idea”, reveló a Las Estrellas.

García, quien no precisó cómo se quedó al final con el rol, además contó que en el libreto original no estaba contemplado que ‘Alicia González de Martínez’, el nombre completo del personaje, fuera hipocondríaca sino que fue una idea que se les ocurrió a ella y al actor de ‘Plácido’.

“Don Jorge, que es bien creativo, y yo pusimos que era hipocondríaca. Entonces ya empecé a decir, bueno si está deprimida porque su marido la dejó porque es gay, tomara antidepresivos y de eso, pasó de esta enfermedad a la otra”, narró. “Mi inspiración (para el personaje) es un amigo mío, es que los hombres son bien hipocondríacos”, destapó.

Igualmente, durante la charla desveló que la icónica frase “¡yo no soy dramática!”, que su personaje continuamente exclama, tiene origen en una anécdota de su infancia en la vida real y se trata de un homenaje a un querido familiar.

“Mi tía cuando yo era chica me decía: ‘no dramatices’ y a mí me (enfurecía) y entonces (le decía): ‘¡yo no soy dramática!”, rememoró entre risas sobre la raíz de la expresión. “Es un homenaje a mi tía, bendita sea, que me decía para todo: ‘no dramatices”.

De acuerdo a la también poeta, el personaje de la ‘Tía Licha’ es uno con el que muchos pueden identificarse porque afirma que en todas la familia hay una persona como ella, pero además todo el mundo guarda en su interior una faceta de este rol.

“Todos llevamos una ‘Tía Licha’ en nosotros mismos y en la familia (…). Es un personaje icónico de la cultura nacional porque todo el mundo se la pasa quejándose todo el tiempo (…) entonces la ‘Tía Licha’ siempre (está) con su quejido de flauta desafinada”, señaló.

Por último, explicó por qué Una familia de diez continúa gozando de una gran popularidad a más de una década de su estreno.

“El éxito de la serie es que la puede ver desde el niño hasta el abuelo. Tiene su picardía, pero lo puedes apreciar con toda tu familia y eso fomenta la unión familiar. Un programa de comedia ayuda porque la risa es un producto de primera necesidad y entre más te rías, más alegría hay, mejor el mundo será. ¿No creen?”, finalizó.

El público puede ver a María Fernanda García actuando el papel que al final se quedó en la cuarta temporada de Una familia de diez que actualmente se transmite todos los domingos a las 7:30 de la noche por Las Estrellas.

