VIDEO: Camila Sodi y Tessa Ía prenden las redes con beso en la boca

Camila Sodi y Tessa Ía pasaron un día de hermanas, donde cantaron, bailaron, se pusieron mascarillas y hasta se besaron. Por medio de su cuenta de Instagram, las actrices compartieron diversos momentos juntas y mostraron sus mejores pasos de baile que sin duda sorprendieron a sus seguidores.

Cabe destacar que Tessa Ía y Camila Sodi son medias hermanas por parte de su padre, pues Tessa es hija de la actriz Nailea Norvind y Fernando González Parra mientras que Camila es hija de Ernestina Sodi y Fernando González.

Aunque las actrices no comparten tantos momentos juntas en redes sociales, se puede ver que tienen una buena relación y se divierten juntas, ya que en sus historias de Instagram se les vio bailando y pasando un momento agradable entre hermanas.

Además, Camila y Tessa Ía impactaron al publicar un clip en el que se les puede ver besándose con la canción "All the things she said" del dueto ruso T.A.T.U. de fondo.

Tessa Ía, de 25 años de edad, también tiene una hermana llamada Naian, de 22 años de edad, quien formó parte del elenco de la película "Nuevo orden" de Michel Franco, que fue reconocida en el Festival de Cine de Venecia. Ambas actrices son medias hermanas de Camila Sodi.

Aquí el momento…

Tessa Ía ha protagonizado películas como "Después de Lucía", así como "Camino a Marte", donde compartió cámaras con Camila Sodi y hace unos meses protagonizó la serie "Desenfrenadas" de Netflix. Además, cuenta con un proyecto musical.

Camila Sodi cautivó con una sexy pijama mientras compartía un día de spa con una amiga Enamoró con su sencillo atuendo

También puedes ver: