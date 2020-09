El tremendo regaño de la mamá de Christian Nodal al cantante al verle la cara tatuada

View this post on Instagram

Nuevo #look •¡NODAL ESTRENA CORTE DE CABELLO Y CONTINÚA CON LA IDEA DE TATUARSE LA CARA PERO SU MAMÁ LO REGAÑA! Mediante sus historias de #Instagram el cantante de #regionalmexicano #ChristianNodal comparte este #video que lo muestra nuevamente con tatuajes en el rostro y ahora un nuevo corte de #cabello rapado, pero se encontraba en compañía de su #mamá quien le pone la mano en la cara para detener el #filtro y le dice “Quítate esa [email protected]@” ¿A TI QUÉ TE PARECE?… Tu equipo #ElisaBeristain #JavierCeriani #ChismeNoLike #ChismeEnVivo #EduardoMytzu