¡Galilea Montijo se casó! Todo sobre su boda con Diego Verdaguer

Galilea Montijo se ha ganado el cariño del público con su conducción en 'Hoy', el matutino de Televisa' donde acompaña a la familia mexicana y hace reír con sus ocurrencias y profesionalismo.

Esto la ha llevado a tener una numerosa base de fanáticos, unos que quedaron asombrados al enterarse que Galilea caminó hacia el altar con otro hombre que no era su ya esposo, Fernando Reina Iglesias.

Pero no todo es lo que parece. Galilea Montijo protagonizó el más reciente video del cantante Diego Verdaguer, Voy a conquistarte, donde hace de su novia y tiene una hermosa ceremonia eclesiástica.

Galilea Montijo es una hermosa novia

El cantante aprovechó para compartir fotos del momento en su cuenta Instagram y escribió "Todos podemos crear una fantasía, todos podemos crear en la vida una realidad deseada. Entonces yo quise filmar y casarme, en la fantasía, con Galilea Montijo y lo logré. Siempre que deseen algo postúlenlo con tal fuerza y determinación, para lograr que las cosas fluyan hacia ti. Siempre pensando con responsabilidad en el bien común".

Amanda Miguel, esposa de Verdaguer, lanzó una advertencia a Galilea Montijo, señalando "Yo no deseo volver a ver a mi esposo besándose con ninguna modelo, actriz, etc, etc. Solo que vos estás casado. Mejor no postules eso, postula otra cosa que sea más acorde a tu realidad. Dobles vidas no funcionan".

