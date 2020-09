Kourtney Kardashian cautiva en crop top de seda beige y pants blancos a la cintura

Al igual que sus hermanas, Kourtney Kardashian fue catapultada a la fama en 2007 al participar en el histórico reality show familiar Keeping Up With The Kardashians, pero la socialite se ha coronado de manera totalmente independiente como toda una referencia de moda gracias a su auténtico estilo classy, vanguardista e impecable con el que permanentemente enamora.

Kourtney Kardashian presume su figura en un bikini fucsia a la orilla del lago La empresaria luce sensacional.

La llamada “oveja negra” del “klan” se ha posicionado como una de las hermanas favoritas de esta famosa familia entre los amantes de la moda y es que, sin importar la ocasión o la escena, deslumbra con arriesgadas y siempre acertadas decisiones fashion que luce primero que nadie.

En su última publicación en Instagram, la celebritie volvió a demostrar porque es reconocida como todo un ícono de estilo al portar un exquisito outfit casual, pero no menos elegante, para desfilar por su mansión como toda una sensación de la moda.

Kourtney Kardashian luce divina en un crop top de seda

A través de la red social, Kourtney Kardashian compartió una serie de imágenes el pasado sábado 12 de septiembre en la que lucía completamente espectacular y a la moda en un sencillo look en colores coordinados con el que no solo dejó en evidencia su buen gusto, sino también su esbelta figura a sus 41 años.

En las postales, la fundadora de Poosh posa de frente pero con su rostro de perfil vistiendo sensacional con un sexy crop top, firmado por Ruece, confeccionado en seda color beige con tirantes ajustables y arruchado para un mejor ajuste que dejó al descubierto su tonificado abdomen.

Kourtney Kardashian deslumbra en un conjunto de shorts y chaqueta de cuero amarillo mostaza La empresaria se impuso una vez más con un atuendo espectacular.

La madre de tres maravilló al combinar su ceñido top con un par de pants a la cintura ligeramente holgados en color blanco de Dion Lee con un cordón para ajustarlos a la altura deseada, señaló la cuenta en Instagram @KourtKloset.

“Kourt” remató su atuendo con un fenomenal beauty look compuesto por un maquillaje cargado en tonos tierra, donde resaltaron sus pómulos marcados y sus labios nude para un resultado completamente etéreo, y su cabellera negra pulidamente peinada en una sofisticada trenza.

Como complementos, Kardashian se decantó por una pequeña bolsa beige de lujo y un par de delicados kitten heels en color nude.

Instagram

"Ella ha salido del edificio", fue la descripción que escribió la estrella de la telerrealidad como leyenda de sus extraordinarios retratos, una frase que para muchos usuarios pareció referirse al fin de Keeping Up With The Kardashians, anunciado la semana pasada.

Asimismo, en la publicación, la empresaria incluyó un clip en stop-motion para cerrar la galería en el que modela por uno de los pasillos de su casa el impresionante outfit al que, para la pasarela, le agregó gafas oscuras.

Su derroche de estilo de inmediato cautivó a sus más de 100 millones de seguidores en la red social que en más tres mil comentarios alabaron su distinguido gusto y lo bien que se ve con el moderno estilismo.

“Reina”, “Amo el top”, “Musa”, “Siempre impecable”, “Absolutamente impresionante”, “Amo ese outfit”, “Jefa”, “Ícono de moda” y “Te ves hermosa, Kourtney”, fueron algunos comentarios que recibió el post que robó más de 1 millón de corazones.

El próximo 17 de septiembre se estrenará en E! la temporada 19 de Keeping Up With The Kardashians como antesala a la etapa final, que saldrá al aire a principios del próximo año.

También te puede interesar: