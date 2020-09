Leticia Calderón enfrenta nuevos retos como actriz y mamá

Leticia Calderón enfrenta un nuevo reto en su carrera, a pesar de tener más de 38 años en las telenovelas, Imperio de mentiras representa una nueva manera de plantear una historia, que es más cinematográfica.

La nueva producción de Giselle González, protagonizada por Angelique Boyer y Andrés Palacios es una historia original de Eylem Canpolat y Sema Ergenekon, adaptada por Leonardo Bechini y María Elena López.

“Hace mucho que no hacia telenovelas de memoria, eso le da otro ritmo y otra naturalidad. Son 38 años de estar trabajando en las telenovelas y más el genero de melodrama, así que encontrarme con este estilo es un sorpresivo reto. Me siento nueva en esto, soy una estudiante de mis compañeros y directores, con este nuevo estilo que me da la apertura de poder hacer más cine, series y otros tipos de personajes. Esta carrera a pesar de ser – a veces- ingrata tiene una gran generosidad; ahorita ya soy la mamá, al ratito la abuelita, pero ya de chavita joven ya hice muchas novelas”, señaló Lety Calderón a Publimetro.

Agregó, “hay varios actores que son maravillosos, que se integran a Televisa como Iván Arana y Andrés Palacios. Hay otros actores que mayormente han hecho cine y provoca otra dinámica, de los cuales estoy aprendiendo, pero se adaptan más al estilo de Giselle (productora), la que está aprendiendo y adaptándose soy yo”.

Imperio de Mentiras, narra la historia de Elisa Cantú (Angelique Boyer), exitosa curadora de arte, que, al regresar a México de Nueva York,lugar donde reside, se encuentra con una inesperada tragedia que le cambiará la vida.

“Hago el papel de Victoria de Cantú que tiene tres hijas que son Renata (Susana González), Elisa (Angelique Boyer) y María José (Alejandra Robles Gil). Mi personaje no es ni buena ni mala, siempre es bastante realista, quien ve por el bienestar de las hijas; por ejemplo, toma decisiones inadecuadas, equivocadas y que no siempre son del agrado de las hijas, pues se vuelve una persona voluntariosa que quiere imponer sus ideas, eso será muy polémico porque muchos papás estoy segura que van a estar alzando voz y otros no”, dijo Leticia Calderón.

¿Cómo es Leticia Calderón como mamá?

"Siempre busco el bienestar de sus hijos. Hay que dejar que se equivoquen, porque los papás y mamás estamos para eso, para cuidar a nuestros hijos y sabemos que si corren van a caerse. Ellos tienen que tropezarse, equivocarse y tomar sus propias decisiones, como padres tenemos que educarlos con valores y principios, para que el día de mañana tomen las mejores decisiones, nosotros no podemos hacerlo por ellos. Sigo aprendiendo con mis adolescentes, no me planto como Victoria, pero sí de repente nos enfrentamos con los caprichos, así que me relajo, para no verme tan voluntariosa y autoritaria como Victoria".

Cambios en la televisión

"La televisión mexicana está sufriendo un cambio radical , eso ni es mentira, ni engaño, ni podemos ocultarlo es un gran reto de los productores y de la gente que trabaja en Televisa de poder ofrecer a la gente que todavía gusta de ver telenovelas, las nuevas historias, porque no solo deben existir las series. Siempre voy a defender el género de la telenovela, que además de todo acompaña a la gente de lunes a viernes por varios meses. Tenemos una gran responsabilidad de seguir haciéndolo con calidad y temas de interés sin sobrepasarnos, para eso están las series que están teniendo la oportunidad de tocar temas mucho más escabrosos , fuertes, reales, pero la telenovela tiene que guardar su género", dijo la actriz mexicana.

Se enfrenta a la tecnología

Lety Calderón señaló que ha sido complicado adaptarse al ritmo de la tecnología, sobre todo con sus hijos.

"Ha sido para mi bien difícil educarlos en este nuevo estilo de adolescente, yo la verdad no crecó con un celular. Entiendo las redes sociales, pero no es algo que me aficione, ni conozca, por eso estoy aprendiendo. No viví pegada a un celular, entonces no puedo entender que los jóvenes de ahora no tengan interés de conocer, ver, cansarse, sudar, sino nada más estar sentados frente. Los dejo jugar porque es parte de su futuro es una habilidad con la que van a vivir el día de mañana. Mis dos hijos manejan su teléfono, computadora e internet de una manera asombrosos, no se les atora nada".

Redes sociales

La actriz recién estreno su cuenta de Instagram, pero evitará -por ahora- el Tik Tok.

"Todavía no subo nada a Tik Tok, todo es a través de Instagram, apenas me estoy abriendo. Mis amigos y compañeros me abrieron otro de Lety en tu casa, algo así, para compartir con mamás recetas de cocina, pero eso también lo hago en mi propia cuenta. Quiero que conozcan mi vida en familia, que no es tan diferente y compartir tips y consejos. Quiero que me vean que me toca hacer la limepieza en casa, ser maestra de mis hijos, cocinar, hacer manualidades, tejer, pintar bordar… Todo eso lo comparto para aprovechar que se puede estar en contacto con la gente".

De qué trata Imperio de mentiras

La noche en que Elisa festejaría su cumpleaños, el destino la lleva a conocer a Leonardo Velasco (Andrés Palacios), policía enamorado de Julia (Jessica Decote), una sencilla maestra, a quien propuso matrimonio.

Al finalizar la velada, Leonardo recibe un llamado de emergencia, en el que se reporta el hallazgo de dos cadáveres, uno de ellos es el de su prometida, que yace junto al cuerpo de Augusto Cantú (Enrique Singer), empresario millonario y padre de Elisa.

El acontecimiento generará una gran incertidumbre, marcando las vidas de Elisa y Leonardo. Ambos se unirán para buscar la verdad de lo sucedido.

Elenco

Alejandro Camacho, Leticia Calderón, Susana González, Juan Martín Jauregui, Alejandra Robles Gil, Iván Arana, Michelle González, Javier Jattin, Patricia Reyes Spíndola, Hernán Mendoza, Iliana Fox, Luz Ramos, Ricardo Reynaud, Cecilia Toussaint, Pilar Ixquic Mata, Adalberto Parra, AliciaJaziz, Assira Abbate,Verónica Langery Sandra Kai.

¿Cuándo y dónde verla?

Lunes a viernes, 21:30 horas, por Las Estrellas, a parir de este lunes 14 de septiembre.

