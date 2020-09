Mark Tacher sería el galán de Silvia Navarro en "La suerte de Loli", su nueva telenovela

View this post on Instagram

Disfrutaron sus cocteles? Hola a todos! Gracias por estar con nosotros en @insidetacherman por Facebook Live anoche! Nos divertimos mucho con @dianangel01 y con todos ustedes! Si no han visto el episodio, ya está en mi página. Estoy leyendo todos sus comentarios! Déjenlos venir! Bonito día. // Did you enjoyed any of the cocktails? Hello everyone! Thanks for watching @insidetacherman on Facebook Live last night! We had so much fun with @dianangel01 and all of you! If you have not seen the episode, it is already on my page. I’m reading all of your comments! Keep it coming! Great day! #episodio5insidetacherman #insidetacherman #fbshow #talkshow @raquelmunozr @mariacposada @stevenheredia1 @huviru77 @jcvandit @r_molina1 @ber_pena @producciontecnicasas @orifiorella