Aracely Arámbula es una obra de arte con falda de lunares y blusa roja de manga bombacha

View this post on Instagram

#Repost @aracelyfansrd with @get_repost ・・・ Feliz Inicio de semana a la Reina más Bella @aracelyarambula 💃🏼😍 Y que esta semana esté llena de la mejor energía, las mejores vibras e infinitas bendiciones para ti y tus buenísimas #MalasNoticias 💃🏼🎤🎶😍 TQM ♥️♥️♥️// SIEMPRE GRACIAS #[email protected] 🙏🌏💕