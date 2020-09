Critican a Tania Ruíz por abusar del Photoshop en Instagram

View this post on Instagram

Cómo nuestro cuerpo nos somete tanto en lo que pensamos🤔. Hoy aplaudo pq estos pensamientos que tengo ,siempre son para construir🙌🏻 y ver el bien👍🏻 ,en todo y en todos👌. Hoy la tecnología hace que te conectes a través del celular , para conectar con mucha gente👨‍👩‍👧‍👧. Hoy solo les digo que si van a invertir en algo , que sea en experiencias 🤸🏻‍♂️y en su bienestar 🧘. No se puede vivir con resentimiento❌, rencores❌ y sobre todo sin perdonar❌. Libérate de esas cargas emocionales🪂! Ya no las necesitas🚣🏻‍♀️! Vienes a disfrutar la vida y no a reprocharle nada a nadie❌. Si hizo o no hizo… eso te ayudo a ser la persona q eres ahora❤️. Fue lección…fue bendicion… o simplemente para no querer ser como esa persona. Pero suelta y fluye! La vida es hoy! No hay necesidad de controlarlo todo. El amor nos da alas para conseguir cualquier cosa🍀. Yo siempre vivo en el presente y por eso disfruto tanto la vida👊🏻. Hoy estamos y mañana no sabemos🤷‍♀️. Pero siempre me siento agradecida🙏🏻. Siempre tengo motivos para sonreír🤣 y sobre todo para dar gracias👏🏻🙌🏻🌷. Valora todo…. que en las cosas pequeñas están las grandes. Vean que Gran día! Con todo lo que Dios nos da , cómo no estar agradecidos.