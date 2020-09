Daniel Bisogno llama "gorda marrana" a concursante de Exatlón

Hace unos días, usuarios de redes sociales explotaron contra Patricio Araujo, polémico concursante de Exatlón, luego de que éste respondiera al codazo que le dio su compañera de los Héroes, Cecilia Álvarez con palabras hirientes como “gorda” y “marrana”; y aunque no justificaron la agresión de Cecy, ahora piden la expulsión de Araujo del reality.

Te puede interesar

La misma cantante Lupita D’Alessio utilizó sus redes sociales para protestar contra la acción de Pato Araujo. A través de su cuenta de Twitter, D’Alessio publicó un video, que luego borró, en el que expresó su repudio a las ofensas de Araujo; además, subrayó que sus palabras no tienen justificación, como Carmen Correa dijo.

“Solamente mando este video para comentar mi tristeza sobre el programa Exatlón. Yo soy muy muy fan de ese programa y de esos atletas. ¡Lástima! Lo que vi ayer fue una gran ofensa para mí y para muchas mujeres, que Pato Araujo haya dicho marrana a una compañera del mismo programa", advirtió.

“Me parece que eso no es justificación (sic) de ninguna clase, como Carmelita lo está defendiendo. Las mujeres ahora ya levantamos la voz y es inaceptable lo que hizo este atleta. Levantemos la voz, no nos dejemos”, expresó la cantante.

Lo que más sorprendió al público de la emisión fue la reacción de los conductores del programa Ventaneando, quienes apoyaron lo dicho por Araujo.

Mónica Castañeda, Linet Puente y Rosario Murrieta aseguraron que Cecilia debía pedir respeto dándolo, y que les parece absurdo que la joven “se aproveche” del movimiento feminista para, según ellas, esconder sus propias acciones.

"Me molesta que tome una bandera que no tiene nada que ver con esto, es una competencia y si ella fuera una buena contendiente no hubiera hecho eso", aseguró Castañeda.