Dónde ver conciertos y la celebración del Grito de Independencia vía streaming

🇲🇽Siempre es un honor pero sobre todo una gran RESPONSABILIDAD para mi corta carrera compartir escenario con estas 2 grandes instituciones de nuestra música mexicana… Nos vemos este 15 de Septiembre con el espectáculo “3 VOCES UNA TRADICIÓN ” Boletos a partir del 15 de Agosto por🇲🇽: http://www.ticketbox.com.mx/ticketbox/ #vivamexico #fiestamexicana #adrianbedollaeljilguero #charro #cantante #musicamexicana #mariachi #adrianbedollaeljilguero #lolabeltran #mariaelenalealbeltran #albertoangelelcuervo