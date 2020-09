Gaby Spanic regresa a la televisión en Hungría con un traje de seda y flecos participando en un reality de baile

View this post on Instagram

Mis ángeles amados feliz día para todos. Gracias por sus mensajes, su cariño, sus buenos deseos. Estoy feliz de estar en Húngria realizando este maravilloso proyecto #dancingwiththestars @dancingtv2 en @tv2official junto a mi querido @andreimangra y de ser la primera figura latina en participar en este formato. Está es solo una de muchas sorpresas que compartiré con ustedes antes de terminar el 2020. Los amo a tiempo.