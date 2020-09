Guerreros 2020: Macky se molesta y recibe fuertes críticas de la audiencia en redes sociales

Macky González vuelve a ser el centro de la polémica en Guerreros 2020. Y es que la capitana de "Los Cobras" se exaltó al ver que su equipo perdía en uno de los retos en los que, a su criterio, no fue bien explicado y por tanto resultaron derrotados. Esto la alteró de tal forma que incluso le pidió a los presentes que se "callarán" pues ella quería hablar en los jueces para que aclararan la situación. Esto generó cientos de reacciones.

Una supuesta trampa en contra de su equipo fue la acusación que Macky quiso defender a gritos y con un actitud visiblemente alterada. "Cállense, cállense", es lo que vociferaba a fin de aclarar la situación que no quiso aceptar en ningún momento, más por con esto "Los Leones" toman la delantera en esta semana final de la competencia.

Al ser entrevistada tras el percance ella aseguró que durante el juego al tiro hubo trampa. Que no le parecía justo. "En la escaleta estaban marcados tres tiros, no cuatro tiros. A mí se me hace que nos tomaron el pelo durísimo. En el tiro número 3 ni siquiera se escuchaba. La gente todavía no estaba lista. Si necesitan de ese tipo de trampas, adelante".

A esto el conductor Mauricio Barcelata alegó: "Se están volviendo locas las Cobras, que es distinto. Nosotros estamos en nuestro juego, participando, estando bien. Ellos estaban queriendo perder tiempo porque estaban perdiendo y su técnica fue 'Hagan tiempo', yo los oí. Empezaron a alargar tiempo para que los tiros se empezaran a perder y ellos no perdieran esa cantidad de puntos. Eso, aquí y en China, se llama juego sucio". Con esto los ánimos se alteraron aún más creando momentos de tensión y expectativas para la audiencia.

Reacciones en las redes sociales

Luego le siguieron las redes sociales en las que Macky nuevamente fue protagonista de memes y comentarios que señalaban su mal comportamiento y falta de carácter como líder de un equipo.

Favor de ponerle una sanción a Maki ya sería una. Falta de respeto más no se puede ni se debe callar a nadie #ParaGanarLaGuerra — Mario Alberto Jiménez Nolasco (@MarioAl96553807) September 15, 2020

Callense callense 🤣🤣🤣🤣 macky tramposa!!! — HecM0r (@HecBMV) September 15, 2020

#ParaGanarLaGuerra #Guerreros2020

-Desde la ronda 2 #Macky ya estaba reclamando para quitar tiempo

-Después yann dice que el les puede ganar hasta 10 rondas… entonces que reclamas bebe?

-al final macky acepta que firmo la escaleta y estaba de acuerdo con la ultima dinámica — Silvero.art (@SilveroArt) September 15, 2020

