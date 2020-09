¿Recuerdas a 'Nuria' de Gotita de amor? Mira cómo luce hoy en Imperio de mentiras

View this post on Instagram

1997, mi debut como niña actriz. 1+9+9+7=26 Los años que cumplo hoy. Que locura no? Bueno yo no creo que nada sea coincidencia… Hoy festejo a esta chiquilla chimuela y le pido al universo que me regale más de ella y la traiga más a mi vida. Más de su espíritu libre, soñador, aventurero, juguetón, esa niña sin miedos, ni penas, ni prejuicios. No saben que bonito regalo fue ver este video porque recordé el poder de creer en mi misma. A los 5 años le dije a mi mama que quería ser actriz, algo que desde más chiquita ya se veía venir, meses después entre a mi primer escuela de actuación y semanas después estaba frente a una cámara en mi primer proyecto. Ese es mi deseo de cumpleaños: ser esta versión de mi. Limitless, fearless. Tronarle los dedos a la vida e ir por lo que quiero. Gracias Mich pequeña, por recordarme quién soy y lo que estoy destinada a ser. Y RAPIDITO EH! #happybirthdaytome 🎈