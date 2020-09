Rosy Arango hace a México inmortal

Rosy Arango lleva el título de Nueva Embajadora de la Música Mexicana y en este mes patrio lanza un nuevo material discográfico bajo el título México inmortal, un disco doble con una compilación de 13 temas clásicos del cancionero popular mexicano acompañado del Mariachi Vargas de Tecalitlán.

“Es la gran oportunidad de mi vida, he trabajado ya casi 20 años en pro de la música mexicana defendiéndola, preservándola y llevándola a sitios que considero que se merece; sobre todo, enamorando a otros corazones para que no se quede dormida en el pasado. Para mí presentarme de esta manera ratificando mi compromiso como Embajadora es gracias a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, compartió Rosy Arango.

Cobijada por la Diplomacia Cultural y de la mano de la Secretaria de Relaciones Exteriores, México inmortal estará esta noche del 15 de septiembre sonando en todos los consulados y embajadas del mundo.

“Me pone muy feliz para mi este disco de México inmortal, que es concierto que me permite que en todas las embajadas y consulados de México en el mundo estemos celebrando el inicio del movimiento independentista, que ya son 210 años”.

Agregó, “México inmortal no solo se escucha sino se ve, es un concierto que grabamos en vivo desde el Forum Mindo Imperial en Acapulco con el Mariachi Vargas de Tecalitlán es un concierto muy festivo, que seleccionamos con las canciones que no pueden faltar cuando cantamos y vemos llegar a nuestro mariachi. Este concierto ha sido entregado a consulados y embajadas mexicanas en e l mundo para que seamos partes de esta celebración. Es mucha responsabilidad pero me he preparado toda la vida. Tengo con que enfrentar y defender a mi canción mexicana, porque siempre he sido su rielera y esta vez no le voy a quedar mal es un concierto que se hizo con mucho detalle. Les digo que si fuera un platillo mexicano sería un chile en nogada lleno de tradición, cultura, colores patrios , de sabores dulces y picante. Los vestuarios corrieron cargo del maestro Armando Mafud, que más que vestuarios son una obra de arte".

México inmortal

El CD y DVD corrió a cargo de Rodrigo Duarte y Carlos Martínez del Mariachi Varas de Tecalitlán, con la participación del ballet folclórico Huizache. No quiero abandonar mi rebozo, quiero seguir cantando aunque sea vía streaming", dijo la cantante sonorense.

El material ya está disponible en tiendas y plataformas digitales.

Noche del 15 de septiembre

Transmisión desde las 21:50 horas por el canal 7.2 de TV Azteca y por el canal de YouTube de Diplomacia cultural de secretaria de Relaciones Exteriores.

