Angelique Boyer habla sobre su relación con el hijo de Sebastián Rulli y deja entrever su opinión de Cecilia Galliano

Durante sus seis años de sólida relación con el galán Sebastián Rulli, la actriz Angelique Boyer ha reiterado en un más de una oportunidad que aunque el amor entre ambos solo crece más con cada día, el matrimonio está descartado entre sus planes de pareja y la maternidad, por ahora, no es una prioridad para ella.

Sin embargo, el experimentar un rol paternal en conjunto con su pareja no ha sido nada ajeno para ella pues continuamente convive con el hijo que el argentino tuvo hace una década con su exesposa Cecilia Galliano, el pequeño Santiago.

Ahora, en una reciente entrevista a Javier Poza en Radio Fórmula, Boyer se abrió por primera vez sobre los detalles de la linda relación que tiene con “Santi” y además dejó entrever cuál es la opinión que tiene de la madre del pequeño de diez años.

Así es la convivencia de Angelique Boyer con el hijo de Sebastián Rulli

En una conversación con motivo de la salida al aire de su nueva telenovela Imperio de mentiras, Angelique Boyer fue nuevamente cuestionada sobre si pensaba formar una familia con su actual novio o formalizar más su relación, dudas a las que la estrella replicó, tan directa y sincera como siempre.

“Realmente yo sigo pensando en que tal vez no sea mamá, es algo que de momento a mí no me mueve y humanamente, mundialmente, históricamente, cada vez menos”, afirmó tras admitir que su romance con Rulli está en el mejor momento tras seis años y una cuarentena juntos.

No obstante, la intérprete de ‘Elisa Cantú’ enfatizó que la "mecánica" de tener un pequeño en una relación le es familiar pues de alguna forma ella y su pareja han vivido juntos la paternidad con Santiago.

“Sebas tiene un hijo, entonces de alguna manera esa mecánica en nuestra relación existe, porque cuando está Santi es prioridad, y hacemos cosas para Santi y se vuelve la mecánica de Santi, entonces es muy divertido y es muy agradable”, reveló.

Con un semblante muy feliz, Boyer además detalló cómo es su relación con el joven y no solo destacó el gran cariño que se tienen, sino que además se refirió de manera indirecta y con halagos hacia su madre, Cecilia Galliano.

“Conocer a un niño tan lindo que siempre ha sido tan dulce conmigo, que es el reflejo de la educación que le han dado sus padres, que son adorables y muy divertidos y muy sensibles, entonces él es eso. Sí lo disfrutamos, lo tenemos en conjunto con Sebas”, dijo, expresando implícitamente con sus palabras respeto y admiración hacia Galliano.

Por último, destacó: “Sebas tiene una familia muy hermosa, muy numerosa, yo tengo una familia muy chiquita, entonces me complementan muy bien”.

¿Y qué piensa Angelique Boyer del matrimonio?

Aunque la nacida en Francia ya se ha referido antes al tema de la boda, no dudó nuevamente en hablar al respecto antes de finalizar la plática y aclaró que ni ella ni su pareja creen en el matrimonio, zanjando así la posibilidad de que el público los vea casados fuera de las telenovelas.

“Del matrimonio, no creemos en el matrimonio, creemos más bien en la idea de luchar todos los días por estar juntos, un papelito no va a hacer que lo quiera más, tal vez pasa al revés, eso es lo que más bien hemos visto. Creo que vamos un poquito en contra de esos estándares de la sociedad que nos han pautado que así debe de ser”, enfatizó, muy contenta con la etapa de plenitud que está viviendo en todos los ámbitos a sus 32 años de vida.

Igualmente, desveló que su padre ha sido muy comprensivo con su elección y resaltó que en el caso de que no tenga hijos, tiene a "Santi" y también muchos sobrinos.

“Hoy en día mi papá me dice, ‘yo no te pido que te cases’, sería feliz que le diera un nieto (…) pero sabe que si no, existe Santi, tengo sobrinitos y los sobrinitos por parte de Sebas, también Fernanda Castillo que también me va a dar un sobrinito”, concluyó muy contenta con la dulce espera de su mejor amiga.

En la charla, Angelique Boyer además habló de cómo ha sido rodar una telenovela en plena pandemia, dio detalles de Imperio de mentiras y aseguró que tiene el anhelo de ser una terrible villana o una mujer poderosa en su próximo proyecto.

Mira la plática completa aquí:

