Edith Márquez revela que ya viene nuevo disco de música mexicana

Edith Márquez siempre ha estado ligada a Jalisco, primero por su gran amistad con Vicente Fernández, ahora por formar parte de las Fiestas Patrias, que se realizaron la noche del 15 de septiembre desde el Centro Histórico de Guadalajara, donde fue invitada para interpretar unos temas durante la transmisión vía streaming.

La cantante mexicana estuvo acompañada de sus padres, además de portar un diseño especial del jalisciense Benito Santos y ser maquillada, también por el tapatío, Alfonso Waithsman.

“Fue un Grito,un 15 de septiembre muy emotivo, diferente, nostálgico, lleno de muchas cosas, amigos, de vivencias y emociones, que al final del día creo que es complicado manejar, por todo lo que hemos venido viviendo. No ha estado nada fácil para nadie, la verdad yo me metí llorando al camerino porque les decía que me emociona mucho el poder cantar en el estado más emblemático de nuestro México: Guadalajara. Es el estado que nos representa en la República Mexicana y agradecida por todo lo que me ha dado este estado tan hermosos”, fueron las palabra de Edith Márquez.

La cantante mexicana adelantó que regresará a la música mexicana en su próximo disco.

“Voy a sacar un nuevo disco, ya viene creo que antes de que termine este año, primero Dios, sacaré el primer sencillo, ya les iremos dando las primicias. Es un material que ya venía trabajando, porque yo quería hacer un disco de música mexicana, el disco es de música mexicana, ya les di una súper adelantadota a ver si no me matan por decirles [risas]”, dijo la artista que comenzó a cantar a la edad de 7 años.

Edith Márquez cantó cuatro temas durante su participación en Somos el grito desde Guadalajara: Cielito lindo, Ay, Jalisco no te rajes México, lindo y querido; por último, Guadalajara, Guadalajara acompañada del mariachi Alas de México.







Belleza, música y moda

Edith Márquez lució un traje de charra contemporáneo hecho por Benito Santos y fue maquillada por Alfonso Waithsman.

“Con Benito Santos lloramos juntos, nos platicamos nuestras historias de vida, ahora ya somos amigos. Alfonso y Benito son dos hombres que admiro mucho, cada quien son íconos en lo que hacen. Estoy halagada y bendecida de trabajar en equipo”.

Añadió, "en toda mi carrera nunca había vivido una noche tan emotiva, porque amo a México, me siento orgullosa de serlo, de todo lo que significa el país, que es un pueblo bueno, con personas con mucho talento y la verdad cantar mariachi me llena de alegría, lo canto desde que tengo 7 años de edad".

La cantante estuvo acompañada de sus padres.

"Poder invitar a mis papás que me dieron la vida, porque yo estoy o llegado a un lugar gracias a ellos, son los que han creído en mí. Han estado cerca en los mejores y peores momentos, porque nada es fácil en esta vida y menos en esta carrera que de alguna forma te da y te quita".

