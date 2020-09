Karla Panini se hace viral en redes por recuerdo de Karla Luna ¡Mira los memes!

Karla Panini es una de las famosas más polémicas del espectáculo debido al conflicto que tuvo con su fallecida compañera de Las lavanderas, Karla Luna y el triángulo amoroso que vivieron con Américo Garza. Pero en esta ocasión, usuarios de redes sociales recordaron a Panini con "memes" y comentarios sobre la controversia que vivió con Luna y hasta se volvió tendencia en Twitter.

Cientos de usuarios de Twitter hicieron referencia a Karla Luna con motivo del Grito de Independencia, pues internautas afirman que además del "¡Viva México!" también gritaron "¡Chin… madre Karla Panini!", pues afirman que Panini le quitó el marido a la que, entonces, era su mejor amiga Karla Luna. Por lo que en pocos minutos el nombre Karla Panini se volvió tendencia y fue acusada de las desgracias que existen en el mundo.

"País donde ya es tradición decirle de cosas a Karla Panini hasta en días festivos". "Tal vez hubiéramos tenido fiesta de 15 de septiembre si alguien no se hubiera casado con el esposo de su amiga". "Ya me voy a dormir para que se me quite el sueño de que Valentín Elizalde reviva y Karla panini no exista", fueron algunos de los comentarios que hicieron usuarios de redes.

Hasta en día festivo no se nos tiene que olvidar la bonita tradición de mandar a chingar a su madre a Karla Panini 🤭👌 pic.twitter.com/jFVtRs9i9I — Leslie Esp 🌠💕 (@lezlhy1525) September 16, 2020

Hago responsable a Karla Panini de todo lo malo que nos pase de aquí a fin de año. pic.twitter.com/A9IuogqnT5 — Fatima de laTorre (@fatima_dlt18) September 16, 2020

Cabe destacar que Karla Panini y Américo Garza han mantenido una disputa con la familia de Karla Luna, pues los padres y hermanos de Luna afirman que Américo no les deja ver a las hijas que procreó con Karla Luna. Sin embargo, hace unos meses Panini publicó un video en el que afirma que por sus hijos trata de no meterse en controversia.

"Nosotros no empezamos con este circo mediático, tanto mi esposo como yo tenemos como cinco años y medio aguantando vara. Cuando empezó todo, que no lo empezó la familia Luna, desde antes se empezó con dimes y diretes no dijimos nada apechugamos y dejamos que se nos dijera de todo, no por buenos, no por santos sino porque nuestra mayor mortificación son nuestros hijos", mencionó Karla Panini en un video publicado en junio de este año.

Aunque Karla Panini y Américo Garza se casaron en 2016 y han formado una familia, tal parece que miles de mexicanos nunca perdonarán la traición de Panini a Luna, quien falleció el 28 de septiembre de 2017.

Tal vez un chino no se hubiera comido un murciélago, no tendríamos una pandemia que nunca acaba, se hubiera llevado a cabo el grito de independencia, hubiéramos comido pambazos, si alguien no se hubiera metido con el esposo de su mejor amiga

Ya estarás contenta Karla Panini pic.twitter.com/Ui5DCPBbSX — Alberto (@LordAboga_92) September 16, 2020

Quizá Scar no hubiera matado a Mufasa, si Karla Panini no se hubiera metido con el esposo de su mejor amiga… pic.twitter.com/gFBS6Dtz8Y — Kale (@Kale_conmoras) September 16, 2020

Todos los mexicanos al ver a Karla Panini siendo tendencia otra vez pic.twitter.com/ZFC6MRmlIp — 🌻℘ཞıŋƈɛʂą ɬąƖıცąŋą🌻 (@applewh1t3) September 16, 2020

Tal vez Juan Escutia no se hubiera tirado con la bandera si alguieeeeeeeennnnnnn no se hubiera metido con el marido de su amiga ehhhh Karla Panini pic.twitter.com/8iWu1ks9RR — covidio pandemio 😷 (@gordoagrioso) September 16, 2020

Creo que ya es oficial que mandar a chingar a su madre a Karla Panini se volvió tradición nacional 🇲🇽 pic.twitter.com/9b9VVDAqcj — 🌜Sirene ✨ (@SireneTzukiDark) September 16, 2020

Ahhh, lo que pasa es que la tal Karla Panini se acostó con el marido de su mejor "amiga " y twitter la acusa de todo lo malo que llegue a pasar!! pic.twitter.com/pp2jztZH0S — El pinche Joel 🎮 🇲🇽 (@elpinchejoelxD) September 16, 2020

Karla Panini preparándose para ser tendencia ya que sabemos que ella tiene la culpa de todas las desgracias en el mundo pic.twitter.com/kfZ5ZWtpuH — Alejandro Castro (@Alex_gham1912) September 16, 2020

Todo México encabronado por culpa de Karla Panini pic.twitter.com/cRPBF2EU71 — Iván el terrible ♎ (@soy_el_talivan) September 16, 2020

Viva México, y que chingue a su madre el América, y que chingue a su madre Karla Panini. pic.twitter.com/hxbkISad4N — A FAVOR (@hdiazenci) September 16, 2020

Chinga tu madre Karla Panini !!! Viva México !!!! – Enemiga – te hablo , a tu cel , eres tendencia !!!

– Karla Panini – ora que hice ?? Otra vez ?

– Ah !!! Ya me acordé !!! pic.twitter.com/ogifcqVAkr — david (@davidp1173) September 16, 2020

TAL NO HUBIERAMOS TENIDO UNA PANDEMIA SI ALGUIEN NO SE HUBIERA CASADO CON EL ESPOSO DE SU AMIGA

“Karla panini" pic.twitter.com/UBhvWjnphB — pink 🤍 (@lucie_was_high) September 16, 2020

Que no pierda esa bonita tradición de mentarles la madre a Karla Panini y Américo Garza https://t.co/dnhyTWIBSp — Rodrigo Peña (@rodrigo110700) September 16, 2020

También puedes ver: