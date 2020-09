Letizia escoge el rosa para deslumbrar en un vestido midi de lana Michael Kors que entalla su esbelta figura

View this post on Instagram

ترأس الملك فيليبي و الملكة ليتيزيا من اسبانيا اليوم الاحتفال بالذكرى الـ 125 لتأسيس هيرالدو دي أراغون ، و هي صحيفة اسبانية ، حصل الملك و الملكة على الجائزة الاستثنائية التي منحتها الصحيفة لدور التاج في توطيد الديمقراطية.⁣ ⁣ ⁣ ⁣⁣ King Felipe ans Queen Letizia of Spain presided over the commemoration of the 125th anniversary of Heraldo de Aragón, in which they received the Extraordinary Prize awarded by the newspaper for the role of the Crown in the consolidation of Democracy.