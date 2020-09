Hijo de Chespirito, Roberto Gómez Fernández renuncia a Televisa

View this post on Instagram

Roberto Gómez Fernández, deixa a Televisa após 39 anos. O filho de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", anunciou ontem em sua rede social, o seu desligamento do conglomerado Televisa. Roberto produziu várias novelas de sucesso como "El Color de la Pasión", "Cachito de Cielo", "Para Volver a Amar", "El Hotel de los Secretos" e "La Jefa del Campeón". Roberto se desliga do conglomerado em meio a questão do fim do contrato entre os herdeiros de Chespirito e a Televisa que levou o fim da exibição mundial de Chaves, Chapolin e Chespirito. . #RobertoGomezFernandez #Novela #Novelas #LasEstrellas #NovelasMexicanas #Televisa #VoltaCh #Chespirito #ElChavoDelOcho #ElChapulinColorado