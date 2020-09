Aquí un adelanto de lo que sucederá en la tercera temporada de "You" en streaming

Los fans de la serie "You" de Netflix están a la expectativa tras conocerse la confirmación de la tercera temporada, que al parecer, tendrá muchos cambios en su guión. Y es que como ya se había anunciado para esta nueva entrega se espera un final inesperado para uno de sus personajes principales, ya que uno de ellos desaparecerá. Así lo indicó su showrunner Sera Gamble quien además adelantó que para los próximos 10 capítulos los seguidores deben estar muy atentos, a las nuevas aventuras y vivencias.

Además ofreció más detalles que llenan de alegría a quienes han esperado con paciencia una nueva entrega a través de la plataforma streaming que también hizo el anuncio oficial de su pronta llegada.

Gamble aseguró a través de sus redes sociales, que ya todo el equipo está avocado a la culminación de los guiones y producción de esta nueva entrega. Además confirmó que el actor Penn Badgley seguirá con rol de protagonista con el personaje de Joe Goldberg y por si fuera poco, Victoria Pedretti le dará continuidad a Love Quinn. Con esto se garantiza que las interpretaciones serán nuevamente inolvidables.

We’ve started work on season 3. Just thought you’d want to know. #YouNetflix pic.twitter.com/Ih9MQl9BqU

— Sera Gamble (@serathegamble) February 7, 2020