Ángela Aguilar reveló varios aspectos ocultos de su vida personal y el dueto que se viene con Christian Nodal

¡Estoy feliz de compartir mi último proyecto con @tomaleche! Se llama El Vaso Medio Lleno Noticias. Un canal de noticias creado, producido y asesorado creativamente por niños y para niños, y dedicado a ver el mundo a través de sus ojos y lentes increíbles para alegrar la vida de las personas y difundir positivismo social. Estuve detrás de escena del programa como estrella invitada especial y representante de @tomaleche, compartiendo mi propia perspectiva del vaso medio lleno y viendo las cosas de manera positiva durante la cuarentena. ¡Sintoniza vmlnoticias.com para obtener tu dosis de positivismo contagioso! #ad #leche #elvasomediolleno #gotmilk 🥛🥛🥛🥛 Thrilled to share my latest project with @tomaleche! It’s called El Vaso Medio Lleno Noticias. A news channel made, produced, and creatively advised by kids, for kids, and dedicated to looking at the world through their amazing eyes and lens to brighten people’s lives while spreading social positivity. I went behind-the-scenes of the show to serve as a special guest star and @tomaleche ambassador, infusing my own glass half full perspective and looking at things in a positive way during the quarantine. Tune in on vmlnoticias.com to get your dose of infectious positivity! #ad #tomaleche #elvasomediolleno 🥛🥛🥛🥛