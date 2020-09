Autoridades estadounidenses pide sea retirada la película Cuties del servicio streaming por considerarla "pornográfica"

La polémica no ha cesado tras el estreno de la película Cuties en Netflix. Y es que desde el pasado 9 de septiembre, que salió a la luz esta polémica historia francesa, dirigida por Maïmpima Doucouré, se han generado cientos de comentarios, rechazos y señalamientos de alto nivel entre los que se incluye el pronunciamiento de el Congreso de los Estados Unidos que pidió sea investigada y retirada de la plataforma streaming ya que esta trama maneja un contenido que incentiva a la pornografía infantil.

El Congreso de los Estados Unidos considera a Cuties una película que incentiva a la pornografía infantil

A través de una carta oficial dirigida al fiscal general, el senador Ted Cruz hizo la solicitud para que se investigue a Netflix y los realizadores de esta historia a fin de determinar si hubo incumplimiento de las leyes federales contra la producción y distribución de pornografía infantil. Esto acentuó la polémica ya existente desde que se publicó por primera vez el póster oficial y la descripción de la película a través de las redes sociales.

"Aquí no hay conspiraciones. Solo un padre preocupado y un senador que intenta evitar la sexualización de los niños pequeños", este fue el mensaje con el que además mostró su preocupación y opinión personal, sobre este tipo de producciones que, a su criterio, representan una amenaza para los niños.

No conspiracies here. Just a concerned father and Senator trying to prevent the sexualization of young children. https://t.co/XiW8676YsW — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) September 16, 2020

Pero no todo quedó ahí, pues a esta petición se sumó el senador Tom Cotton quien a través de sus redes sociales exigió que se aplique la justicia en este caso. Por eso, su mensaje contundente: "Como cualquier padre, encuentro repugnante la decisión de Netflix de vender pornografía infantil. Y es criminal".

Like any parent, I find ⁦@netflix⁩ decision to peddle child pornography disgusting. And it’s criminal. ⁦@TheJusticeDept⁩ should take swift action. https://t.co/ReEVk7F8t9 — Tom Cotton (@SenTomCotton) September 12, 2020

A ese reclamo también se sumaron los suscriptores de la plataforma streaming que no han visto con buenos ojos el contenido que se maneja en esta historia e incluso apoyan que sea retirada del catálogo de opciones de entretenimiento.

#cutiesnetflix es la película más incómoda que he visto en mucho tiempo. El mensaje que pretende dar es justamente lo contrario que muestra. ¿Quién dejó a las niñas actuar en esta película? que horror. — Sofi Madero (@NeverlandSofi) September 13, 2020

Terminando de ver #cutiesnetflix… Quién le hizo tanto daño a Netflix para para que creyera que era una buena idea venderla como la historia de una niña empoderada gracias al Twerk?? — Karla Tovar (@cumbiadarks) September 11, 2020

#cutiesnetflix No No No No No No No — Chris Wild (@ccwild79) September 11, 2020

Aquí el trailer de esta polémica historia:

