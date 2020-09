Danna Paola regresa al streaming con una colaboración muy especial

Netflix anunció que la cantante mexicana Danna Paola estará a cargo de la interpretación de Viaje a la luz, la versión en español latinoamericano del tema principal de la película animada Más allá de la Luna.

La canción, que acompañará los créditos finales del filme, se estrenará en plataformas digitales el 25 de septiembre próximo.



Netflix

Historia

Motivada por su pasión por la ciencia, una chica brillante construye un cohete y despega para demostrar que la diosa de la luna realmente existe. En poco tiempo, comienza una aventura inimaginable y descubre un mundo repleto de criaturas fantásticas. Dirigida por Glen Keane, una leyenda en películas de animación, y producida por Gennie Rim y Peilin Chou, Más allá de la Luna es una aventura musical emocionante acerca de avanzar y enfrentar lo inesperado, gracias al poder de la imaginación.

Acerca de Más allá de la Luna:

Director: Ganador del Oscar® Glen Keane (Dear Basketball)

Productores: Gennie Rim (Dear Basketball), Peilin Chou (Abominable)

Escritora: Audrey Wells (The Hate U Give)

Co-director: Ganador del Oscar® John Kahrs (Paperman)

Productores ejecutivos: Janet Yang (The Joy Luck Club), Glen Keane, Ruigang Li, Frank Zhu, Thomas Hui

Música por: Christopher Curtis (Chaplin), Marjorie Duffield, Helen Park (KPOP)

Banda sonora por: Ganador del Oscar® Steven Price (Gravity)

Elenco en inglés: Cathy Ang (Fei Fei), Phillipa Soo (Chang'e), Robert G. Chiu (Chin), Ken Jeong (Gobi), John Cho (papá), Ruthie Ann Miles (mamá), Margaret Cho (tía Ling), Kimiko Glenn (tía Mei), Artt Butler (tío) y Sandra Oh (señora Zhong)









