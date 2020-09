Disidente se une al streaming y empodera el rock and roll

Disidente no tenía planeado hacer un streaming, pero se dieron las condiciones cuando visitaron el Auditorio Telmex para apoyar la iniciativa Segunda llamada. El grupo de rock tapatío está listo para inaugurar los shows en vivo en el inmueble ubicado en Zapopan, Jalisco con un concierto energético como lo es su música.

“Hay que encontrar nuevas formas para poder continuar, en particular la industria del entretenimiento que ha sido de las más mermadas. Para nosotros como banda se nos juntó todo lo que veníamos haciendo durante la pandemia y no le hallábamos mucho sentido hacer algo desde el ensayo o desde un estudio de grabación, por eso estábamos esperando un poco a que se dieran las condiciones para realmente hacer un concierto de rock and roll de manera virtual; así que todo salió porque venimos a hacer una actividad al Auditorio Telmex con Segunda llamada, que es en pro del entretenimiento y salió un concierto en línea, que sería el primero con Disidente y tocando rock and roll”, adelantó Alex, vocalista de Disidente.

Alex, Pedro, Gustavo y Hugo han logrado darle continuidad y fuerza al proyecto musical durante más de 15 años, de manera independiente y con un gran número de conciertos en vivo.

“Queremos que la experiencia sea lo más similar a lo que hacemos en vivo, con la gente ahí, que aunque estén en sus casa sientan el rock ando roll. Nuestra consigna es hacer lo que Disidente sabe hacer que es tocar rock, hacer un show intenso y procurar sentir o pensar en toda esa gente que nos va a estar viendo para también estar prendidos,”, añadió Gustavo, baterista de la banda.

Pedro Mendoza compartió que hay nervios por este concierto, que implica la nueva normalidad.

“Será una experiencia totalmente mental, vamos ir a las experiencias del pasado porque no nos queda de otra. Vamos a roquear e imaginarnos al público, porque no hay otra manera de sustituirlos porque son únicos. La producción que traemos en este show, es mejor de los que estamos trabajando, ahí suplimos que no hay público, pero es una mega producción en todos los aspectos técnicos de iluminación”.





Disidente tiene un gran número de canciones para lo que será su nuevo material discográfico, que además lleva en alto el rock and roll.

“Honrados que le estén apostando a hacer show en línea en estos tiempos, porque al rock siempre se le ha relegado, por eso nos encantaría que se empiece a abrir a más bandas. Nosotros tocaremos rock and roll, pero los que se están rifando son todos los técnicos que están detrás de cámaras, audio, video y el show de iluminación, aunque haya está distancia, la gente verá un show que será único”, dijo el vocalista.

A detalle

Streaming

“Más que nervios tenemos ansiedad, por lo que pasará ese día. Tenemos que salir a roquear frente a las cámaras. Haremos lo que sabemos hacer mover la cabeza, distorsión y rock and roll”, agregó Alex.

Setlist

“Queremos incluir las rolas favoritas del público, Nos gusta meter canciones que tenemos tiempo sin tocar, como de culto; sobre todo dar un show largo para que gente sepa que invirtió bien su dinero al comprar un boleto. Tenemos un ratote sin tocar un setlist con tantas rolas, no sé si más rápidas, sino más catárticas que lo normal”, precisó Gustavo.

¿Cuándo y dónde verlo?

19 de septiembre a las 21:00 horas Boleto electrónico por @eticketmx a 120 pesos.

