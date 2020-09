Estrenos streaming para que vayas planificando el fin de semana repleto de entretenimiento

Ya falta poco par la llegada del fin de semana. Por eso, hoy te adelantamos algunas de las recomendaciones que a partir de este viernes 18 de septiembre podrás disfrutar a través de Netflix. Variedad de títulos y entretenimiento para todos los gustos es lo que podrás disfrutar durante estos días en los que la plataforma streaming reunió lo mejor para los amantes de producciones originales.

Estrenos Netflix para este fin de semana

En series: Ratched (18 de septiembre)

La perturbadora historia de Ryan Murphy finalmente podrá apreciarse a través de la plataforma streaming. A partir de este viernes 18 podrás apreciar de las más terroríficas escenas repletas de drama, misterio y mucha sangre protagonizadas por una psicópata enfermera llamada Mildred Ratched. Ella será la encargada de dejarte sin aliento y mantenerte pegado a la pantalla.

También se estrenan:

Batalla de Barbacoas este 18 de septiembre.

Jack Whitehall: Travels with My Father el 22 de septiembre.

Sneakerheads el próximo 25 de septiembre.

En películas: Lady Bird (22 de septiembre)

Esta comedia dramática dirigida por Greta Gerwig llega a la plataforma streaming para estremecer a la audiencia con una historia reflexiva y que deja ver cómo no se deben dejar a un la do los valores inculcados en la familia y cómo el amor es vital para subsistir. El elenco de reconocidas figuras como: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Timothée Chalamet, entre otros, le aportan un plus a esta trama que promete mover las emociones.

También se estrenan:

El hilo fantasma el 22 de septiembre.

Enola Holmes el 23 de septiembre.

El sorprendente Hombre Araña el 30 de septiembre.

