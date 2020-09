Guerreros 2020: Esto es lo que Mauricio Barcelata opina de la gran final del reality deportivo

Guerreros 2020 llega este jueves 17 de septiembre a su gran final de temporada. Y con ella toda la nostalgia y felicidad tras haber cumplido con un proyecto que mantuvo a la audiencia cautiva de principio a fin. Es por ello que el conductor Mauricio Barcelata expresó su satisfacción por haber pertenecido a este espacio y no descarta en sumarse a una segunda etapa.

Esto es lo que Mauricio Barcelata opina de la gran final de Guerreros 2020

Barcelata agradeció a la audiencia por el cariño y respaldo que le dieron a este espacio en el que junto a Tania Rincón y los competidores pudieron vivir las más gratificantes experiencias. Además señaló que los equipos deben estar atentos, porque esta jornada será intensa y se revelará el nombre de quién se llevará los 2 millones de pesos.

También se mostró nostálgico al referir que durante este reality deportivo pudo conocer a una gran cantidad de personas, a su criterio, admirables. "Admiro mucho la personalidad de los concursantes independientemente de las capacidades o aptitudes físicas que puedan tener. Todos han sido geniales", dijo.

Además destacó el particular e impecable desempeño que han tenido los concursantes como Reno y Memo. "Reno ha sido una mujer con una personalidad increíble, no se mete en problemas, no arma escándalos, no reclama tonterías", añadió. Y en cuanto a Memo Corral aseguró que reconoce el ímpetu que ha tenido al salir adelante incluso después de haber sido operado, pues al otro día ya estaba en el set dando la cara por sus compañeros.

Sobre las constantes polémicas, sobre todo con la capitana de "Los cobras", expresó: "Todo es parte del juego". Y es que él al igual que Tania se convirtieron en los fieles defensores de ambos equipos y nunca tuvieron pena en asegurarlo. De ahí que siempre existieran roces tras cometerse injusticias ante algunos retos.

