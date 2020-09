Muere madre de Ricardo Franco a 15 días del fallecimiento de su padre

Ricardo Franco se encuentra en un momento muy difícil en su vida, pues a tan sólo 15 días de la muerte de su padre, el actor dio a conocer que su madre falleció el día de hoy.

Por medio de su cuenta de Instagram, Ricardo Franco compartió la triste noticia y afirmó que todos los proyectos que realice estarán dedicados a ella.

"Ya estas con mi papá eres la mujer que más amo en la vida y soy quien soy así de fuerte por ti madre algún día nos encontraremos y te daré muchos besos y abrazos eso que nos quedamos debiendo. Descansa en paz en donde quiera que estes🙌🏻. Te amo… siempre estarás en mi alma y todos mis proyectos y cosas buenas serán dedicadas en tu memoria", escribió Ricardo Franco.

De acuerdo con la revista TVNotas, la madre de actor se encontraba hospitalizada en Aguascalientes a causa de la diabetes que padecía desde hace varios años. Además fue el propio Ricardo, quien aseguró que su madre estaba grave y hasta fue intubada.

El pasado 7 de septiembre, el actor de la telenovela "Amor bravío" también sufrió la muerte de su padre Felipe, quien aparentemente murió a causa de Covid-19.

Sin embargo, el actor causó revuelo al publicar una serie de videos en los que acusó a las autoridades del hospital donde falleció su padre por querer cremar su cuerpo sin que él estuviera de acuerdo, ya que duda de que su padre murió a casa de Covid-19.

"Hoy se murió mi papá de supuesto Covid. Todavía no tenemos la confianza y certeza de que así fue. Estuvo hospitalizado en la Clínica 1 del IMSS de Aguascalientes", afirmó Ricardo, quien pidió a sus seguidores que hicieran viral el video para que su padre no sea cremado.

"Quiero que me ayuden a hacer vira esto, no puedo yo ir ahorita para allá porque no hay vuelos. Nada más quiero que me ayuden a hacerlo viral, porque yo no quiero que lo cremen, y quiero que el IMSS de la Clínica 1 haga una autopsia antes de cualquier cosa, porque me lo quieren entregar cremado a mi papá. Ya lo solicité a todos, a la funeraria, al IMSS, que no quiero que me entreguen eso", enfatizó el actor.

También puedes ver: