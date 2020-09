Railrod ofrece increíble autoconcierto en la Arena CDMX

View this post on Instagram

#OsArmy lo que vivimos anoche fue inolvidable, gracias por sus gritos y claxons, por cantar conmigo y por llenar mi corazón de energía ¡por ustedes soy lo que soy! . Llegar hasta aquí no ha sido una carrera fácil, el tiempo de organización, las condiciones actuales para vivir la música, pero todo esfuerzo que se hizo valió la pena al finalizar la noche, espero que hayan disfrutado de este show que se armó con todo mi corazón. . Una vez más, gracias por creer en la magia y hacer de esta fecha un día histórico para RAILROD, vamos por más. . Infinitas gracias #Railroders